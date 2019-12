10.000 Euro für „Suppe mit Sinn“

„Spar und Interspar unterstützen uns seit vielen Jahren mit Lebensmittelspenden und sind uns ein treuer und verlässlicher Partner geworden. Ich bin sehr dankbar und freue mich, dass sich das Unternehmen heuer auch erstmals für „Suppe mit Sinn“ engagiert hat und das mit einem gigantischen Erfolg“, so Dr. Alexandra Gruber, Obfrau des Verbands der österreichischen Tafeln. „Mit aktuell 50 Interspar-Restaurants gehört Interspar zu den größten Gastgebern Österreichs. Wir haben in allen unseren Betrieben – von Feldkirch bis Eisenstadt – „Suppe mit Sinn“ angeboten. Die Sozialaktion gegen Armut, Hunger und Lebensmittelverschwendung kam bei unseren Gästen sehr gut an und wir haben den Betrag auf 10.000 Euro aufgerundet“, ergänzt Interspar Österreich-Geschäftsführer Mag. Markus Kaser.

Warme Suppe für kalte Zeiten bei Interspar

In den ersten beiden Wochen im Dezember boten die 50 Interspar-Restaurants ihren Gästen eine „Suppe mit Sinn“. Für jeden verkauften Teller Suppe innerhalb des Aktionszeitraumes spendete Interspar jeweils einen Euro an den Verband der österreichischen Tafeln. Zusätzlich geben Spar und Interspar in ganz Österreich nicht mehr verkäufliche, aber noch genießbare Lebensmittel an Sozialeinrichtungen, wie die Wiener Tafel weiter. So werden armutsbetroffene Menschen schnell und unkompliziert mit einwandfreien Waren versorgt. Jeder Interspar-Hypermarkt und jeder Spar-Supermarkt, in deren Umgebung es eine Tafel-Organisation, einen Sozialmarkt oder eine Foodsharing-Initiative gibt, arbeitet mit diesen zusammen.