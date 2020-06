60 Jahre Zewa mit Jubiläumseditionen und Retro-Gewinnspiel

Nachdem Promotion und Gewinnspiel bereits im Juli starten, wird der Sommer 2020 für Zewa – in Anspielung an das Jahrzehnt seiner Geburtsstunde – zum „Summer of Love“, in dem den österreichischen Konsumentinnen und Konsumenten mit viel Liebe Danke gesagt wird. Bei den insgesamt 60 Gewinnen lautet das Motto „Alles retro“. Denn neben einer kultigen Vespa als Hauptgewinn sind auch Retro-Fahrräder, Retro-Kühlschränke, Polaroid Kameras, Nostalgie-Plattenspieler und Retro-Bluetooth-Lautsprecher mit dabei.

Um auf dieses ganz besondere Jahr hinzuweisen und damit jede/r seine Gewinnchance nutzen kann, präsentiert Zewa zahlreiche Jubiläumseditionen. So schmückt ein buntes und blumiges 60er-Logo das gesamte Sortiment von Zewa comfort (weiß, gelb, Kamille), und auch auf Zewa comfort plus Streichelzart ist die Feierlaune nicht zu übersehen.Ebenso lädt bei Zewa Wisch&Weg (weiß und Dekor) ein Promo-Sticker dazu ein mitzufeiern und mitzuspielen. Die Zewa Jubiläumseditionen lassen Erinnerungen an die 60er-Jahre wach werden.

60 Jahre Konsumenten-Vertrauen

„Es gibt nicht viele Marken, denen 60 Jahre lang das Vertrauen der Konsumentinnen und Konsumenten geschenkt wird. Darauf sind wir bei Zewa besonders stolz und werden dies mit einem großem Gewinnspiel und entsprechenden Promotionpackungen, aber auch mit eigenem Spot in TV und Web feiern“, sagt Vanessa Kraus, Brand Manager Bathroom Tissue AT/CH bei Essity. Apropos Web: Die auf den Produkten zu findenden Gewinncodes können auf der neuen Website (www.zewa.at) eingegeben werden.

Die größten Zewa Meilensteine von 6 Jahrzehnten im Überblick

1960 | Zewa startet seine Mission „Wohlbefinden für jeden Tag“ mit Toilettenpapier

1972 | Mit Zewa Wisch&Weg sind ab sofort auch Haushaltstücher immer zur Hand

1975 | Zewa Moll erblickt das Licht der Welt, der Produktname besteht bis 2015

1988 | Die Produktpalette wird erweitert: Zewa Soft (3-lagiges Premium-Toilettenpapier)

1997 | Das erste 4-lagige Toilettenpapier von Zewa Soft gesellt sich hinzu

2004 | Zewa Wisch&Weg bringt erstmals Lizenzpromotions auf den Markt

2015 | Zewa Moll wird zu Zewa comfort

2016 | Wieder eine Neuheit: Zewa comfort plus Streichelzart mit 4 weichen Wohlfühllagen

2017| Zewa Wisch&Weg wird um ganze 40% saugstärker

2019 | Zewa comfort plus Streichelzart wird nochmals weicher bei bewährter Stärke

Jubiläumseditionen von Juli bis Dezember 2020

Zewa comfort (Das Reinweisse, Das klassisch Gelbe, Kamille Das Reinweisse) ist in den Größen 10x150 (Promo UVP: 3,19€) und 20x150 Blatt (Promo UVP: 5,29€) erhältlich.

Zewa comfortplus Streichelzart gibt es mit 9x120 Blatt (Promo UVP: 3,19€).

Die Haushaltstücher Zewa Wisch&Weg Dekor stehen in den Größen 4x45 Blatt (Promo UVP: 2,49€) und 8x45 Blatt (Promo UVP: 4,29€) sowie Zewa Wisch&Weg Weiss ebenfalls in 8x45 Blatt (Promo UVP: 4,29€) zur Verfügung.

1 Nielsen Market Track, Österreich, LH+DFH exkl. Hofer/Lidl, Marktanteil (Wert) Zewa comfort bzw. Zewa Wisch&Weg, MAT 2020 KW 04