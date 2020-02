Ab 2. März gibt es bei Hofer die perfekten Ostergeschenke

Klettern, Rutschen, Baggern, Hüpfen und sich im Freien völlig verausgaben - das Paradies für jedes Kind. Wenn Ostern vor der Tür steht, spürt man die wärmeren Temperaturen und merkt, wie die Tage wieder länger werden. Die Kinder freuen sich endlich wieder raus gehen zu können und in der Natur Spaß zu haben. Mit den attraktiven Ostergeschenken von Hofer bereitet das Spielen im Garten ganz besondere Freude. Die XL Rutsche beispielsweise bietet XL-Rutschenspaß für 139 Euro. Die Doppelwellen-Rutsche kann im Sommer ganz einfach an einen Wasserschlauch angehängt und kurzerhand zu einer Wasser-Rutsche umfunktioniert werden. Ob am Bauernhof, auf der Baustelle oder im eigenen Garten - ein Traktor darf hier nicht fehlen. Kinder ab drei Jahre können ihre Fahr- und Baggerkünste mit dem Elektro-Traktor für 349 Euro unter Beweis stellen. Der John Deere Traktor mit Anhänger oder Frontlader hat zwei Vorwärts- und einen Rückwärtsgang und ist mit einem wieder aufladbaren Akku ausgestattet. Für die, die gerne etwas schneller unterwegs sind eignen sich die Inlineskates um 22,99 Euro oder der Alu-Scooter mit Federung um 44,99 Euro. Mit einer 4-fach höhenverstellbaren Lenkstange und extra großen Rollen steht einer erlebnisreichen Ausfahrt nichts mehr im Weg. Etwas schwieriger könnte es werden das Trampolin inkl. Sicherheitsnetz im Osternest zu verstecken. Umso größer ist dafür auch die Freude, die um 149 Euro bereitet werden kann. Etwas mehr Platz für viel mehr Spaß braucht man auch für das Stelzenhaus aus nordischer Fichte. Für 549 Euro gibt es Leiter, Kletterwand, Rutsche, Spielhaus und Sandkiste in einem. Das vielseitige Spielparadies lässt keine Kinderwünsche offen und lädt zu langen Spieleeinheiten im Freien ein.

Attraktives Schlechtwetter-Programm

Selbst für verregnete Tage gibt es bei Hofer die perfekten Ostergeschenke. So lässt sich beispielsweise das Kinderzimmer mit dem Tipi-Zelt für 34,99 Euro rasch in ein Indianerdorf verwandeln. Durch die Tür und die beiden Fenster aus Mesh-Material lässt sich gut beobachten, was sich außerhalb des Zeltes im Dorf so abspielt - der Fantasie sind hier also keine Grenzen gesetzt. Für eine musikalische Beschäftigung sorgt das E-Piano. Wer fleißig geübt hat, kann es auch sogleich für den großen Bühnenauftritt verwenden. Für 399 Euro gibt es 24 Klänge mit 60 Begleitstyles und Duett- sowie Harmony-Funktion. Auch kreativ austoben können sich Kinder ab drei Jahren mit dem Knetmasse Spiele-Set. Die verschiedenen Sets wie etwa Kuchen Party, Supermarkt oder Nudelmaschine von Play-Doh gibt es schon ab 14,99 Euro per Packung. So lässt sich auch schlechtes Wetter ganz einfach weg kneten. Ab 2. März sorgt Hofer für vielseitige Ostergeschenke, die Spaß für drinnen und auch draußen garantieren. Ganz nach dem Motto: Alle kaufen für Ostern ein zum Hofer Preis.

Produktinformationen im Überblick

Ab 2. März erhältlich:

Rutsche XL:

Doppelwellenrutsche mit den Maßen 237 x 112 x 142 cm (L x B x H)

inkl. Anschluss für alle handelsübliche Wasserschläuche

breiter Rutschenauslauf für weiche Landungen

gefertigt aus UV-stabilem Kunststoff

geeignet für Kinder ab 3 Jahren

um 139 Euro per Stück inkl. Zustellung durch HOFER liefert

Tipi-Zelt

mit zwei Fenstern und einer Tür aus Mesh-Material

Gestänge aus Massivholz

Zeltmaterial aus Polycotton

Größe: 119 x 112 x 156 (L x B x H)

geeignet für Kinder ab 2 Jahren

um 34,99 Euro per Stück

Elektro-Traktor

John Deere Traktor mit Anhänger oder Frontlader

2 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang

regulierbarer Sitz

FM-Radio

fährt bis zu 10 % Steigung, inkl. wiederaufladbarem Akku

max. Belastbarkeit: 40 kg (Anhänger 10 kg)

um 349 per Stück inkl. Zustellung durch HOFER liefert

E-Piano

mit 88 gewichteten anschlagdynamischen Tasten

24 Klänge wie Klavier, E-Piano, Gitarre, Streicher, u.v.m.

60 Begleitstyles, USB-Flashdrive-Anschluss (16 MB - 32 GB)

Duett- und Harmony-Funktion, Pitchbend-Rad, DSP-Effekte (Hall, Chorus, Equalizer), Master-EQ, integriertes Metronom

Anschlüsse: 1 x AUX IN zum Anschluss von iPod o. Ä., 2 x Kopfhörer-Ausgänge, 1x Pedal (Sustain),1 x USB-Port

Lautsprecherleistung: 2 x 10 W

Maße: ca. 1.360 x 370 x 143 mm

inkl. Netzteil, Notenhalter und Pedal

geeignet für Schulkinder ab 6 Jahren und Erwachsene

um 399 Euro per Stück inkl. Zustellung durch HOFER liefert

Knetmasse Spiele-Set

verschiedene Sets mit umfangreichem Zubehör: Nudelmaschine, Supermarkt, Kuchen Party

geeignet für Kinder ab 3 Jahren

um 14,99 Euro per Packung

Ab 9. März erhältlich:

Alu-Scooter mit Federung

aus stabilem und langlebigem Aluminium

mit 4-fach höhenverstellbarer Lenkstange inkl. Handbremse

große Rollen (20 cm Durchmesser) mit ABEC-7-Kugellager

inkl. Ständer

max. Benutzergewicht: 100 kg

um 44,99 Euro per Stück

Inlineskates für Kinder/Jugendliche

bequemer, atmungsaktiver Softboot mit optimaler Passform

verstellbar über 5 Schuhgrößen mit automatischer Weitenverstellung

Coolmax®-Innenfutter sorgt für eine optimale Temperaturregulierung

hochwertige Rollen mit ABEC-7-Kugellager

Gr. 29-33, 33-37 oder 37-41

um 22,99 Euro per Paar

Trampolin mit Sicherheitsnetz

stabile Stahlrohr-Konstruktion mit 4 Standbeinen

hochwertiges Springtuch aus reißfestem Synthetik-Gewebe

Rahmenschutz mit Polsterung

Außenliegendes Sicherheitsnetz aus reißfestem Kunststoff und mit stabilem Stahlrohrgestänge mit stoßabsorbierender Ummantelung

Netz-Einstieg mit Reißverschluss

Höhe: 76 cm (ohne Netz) bzw. 261 cm (inkl. Netz), Gewicht: 51 kg, max. Benutzergewicht: 150 kg

um 149 Euro per Stück

Stelzenhaus