Ab sofort österreichweiter Versand von Niemetz-Köstlichkeiten

Mit Start des Niemetz-Onlineshops Ende März und der erfolgreichen Testphase in den Lieferzonen Wien, Baden und Mödling wird die Zustellung ab sofort auf ganz Österreich ausgeweitet. „Wir waren begeistert, wie gut unser Onlineshop bei den Kundinnen und Kunden angekommen ist. Nach zahlreichen Bestellungen – vor allem auch zu Ostern – und der starken Nachfrage war für uns der Schritt einer landesweiten Lieferung folgerichtig. Somit kommen unsere Köstlichkeiten frisch von der Produktion zu unseren Kunden in jede Ecke des Landes. Gleichzeitig erfreut es uns, dass die Österreicherinnen und Österreicher uns als heimisches Traditionsunternehmen durch ihr treues Naschen so tatkräftig unterstützt haben“, freut sich Horant Woschitz, Geschäftsführer Eigenvertrieb Heidi Chocolat Österreich.

Österreichweite Lieferung noch rechtzeitig vorm Muttertag

Speziell für den Muttertag wurden eigene besondere Sets zusammengestellt: Von der „süßen Jausn“ mit saftigen Punschtalern und Niemetz Trinkschokolade über das „g’sunde Naschpaket“ mit Heidi Dark Schokoladen von 50% - 85% Kakaoanteil bis zum „Muttertags-Celebration-Set“ mit Sekt, Niemetz-Pralinen und Schwedenbomben. Auf Wunsch legt Niemetz Nachrichten mit persönlichen Grußbotschaften bei. Die Fairtrade-zertifizierten Süßwaren von Niemetz als auch Heidi Chocolat – der Retterin der Schwedenbomben – sind ab sofort im Onlineshop auf www.niemetz.at vertreten. Bei Bestellungen bis Donnerstag, 7. Mai um 12 Uhr, garantiert Niemetz, dass die Lieferung spätestens Samstag, also noch rechtzeitig vor dem Muttertag, ankommt.

Wiedereröffnung aller Niemetz-Stores in Österreich

Für noch mehr Auswahl wartet der Ab-Werk-Verkauf für Kundinnen und Kunden in Wiener Neudorf mit produktionsfrischen Süßwaren. Darüber hinaus eröffnen ab 2. Mai wieder alle weiteren Niemetz Stores in Österreich. Die aktuellen Öffnungszeiten der Stores sind auf www.niemetz.at/shops abrufbar.