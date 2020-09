ADEG Bauer: Selbstverständlich regional seit 1978

Tief verwurzelt in den Bezirken Mistelbach und Gänserndorf pflegt und schätzt Karl Bauer seit der Gründung die enge Kooperation mit Produzenten aus der unmittelbaren Nachbarschaft. So garantiert er sowohl Frische als auch Qualität, was vor allem seine Kunden schätzen. Den Grundstein setzte der damals 19-Jährige nach seiner bestandenen Meisterprüfung: Der junge Bäcker eröffnete ein kleines Lebensmittelgeschäft mit einer integrierten Bäckerei in Herrnbaumgarten, um welches er im Umkreis von 25 Kilometern nach und nach 14 weitere Standorte eröffnete. „Es sind über die Jahre einfach immer mehr Filialen dazugekommen. Wenn man so wie ich gerne mit Menschen arbeitet und kommunikativ ist, dann macht das einfach Spaß“, so Karl Bauer.

Von Anfang an arbeitete er dabei mit ADEG als Lieferant zusammen, bis er 2002 schließlich seinen ersten eigenen ADEG Markt in Ladendorf eröffnete, den er nun nach fast 20 Jahren komplett renoviert hat: „Vom Boden bis zur Decke ist alles neu“, so der Kaufmann. Im Zuge des Umbaus hat die ganze Gemeinde profitiert, wie Bürgermeister Thomas Ludwig betont: „Wir konnten mit Karl Bauer und seinem Team bereits im Rahmen der Straßensanierung der Ortsdurchfahrt erfolgreich einen barrierefreien Zugang mit Sicherheitsgeländer umsetzen. Es freut mich deshalb sehr, dass auch sein ADEG Markt nunmehr rundum erneuert wurde und uns Karl Bauer mit seinem Team in Ladendorf weiterhin die Treue hält. Denn ein Nahversorger ist für unsere Gemeinde unerlässlich.“

Regionale Tradition

Das Thema Regionalität war schon immer eine Herzensangelegenheit der Familie Bauer. In jedem Markt gibt es einen speziellen regionalen Bereich, der ausschließlich mit lokalen Produkten aus der Umgebung bestückt ist. Philipp Bauer, der das Familiengeschäft mittlerweile übernommen hat, wird die ADEG Märkte auch in Zukunft mit diesem Schwerpunkt weiterführen: „Ich bin jetzt seit zwei Jahren Geschäftsführer und möchte die Tradition, die das Unternehmen immer geprägt hat, beibehalten. Das bedeutet, weiterhin kontinuierlich regionale Produkte in unser Sortiment aufzunehmen.“ ADEG Vorstand Jürgen Öllinger zeigt sich beeindruckt: „Es ist schön, dass ADEG mit Herrn Bauer in so vielen Ortschaften vertreten ist und all diese Gemeinden von seinem regionalen Anspruch profitieren. Wir wünschen der Familie Bauer weiterhin viel Erfolg und alles Gute.“

Geöffnet ist ADEG Bauer

wochentags von 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr,

samstags von 06.30 Uhr bis 12.00 Uhr

in Hauptstraße 33, 2126 Ladendorf