Alles für die heiße Jahreszeit ab 2. Juni bei Hofer

So verspricht die doppelte Wasserrutsche mit ihren zwei Surfbrettern und feinen Sprühwasserstrahlen über die gesamte Bahnlänge ein einzigartiges Rutscherlebnis. Bestens gewappnet für die nächste Wasserschlacht ist man mit den Wasserspritzen, Wasserbomben und Neopren-Bällen mit Glow-in-the-Dark-Effekt von Hofer. Besonders praktisch: Die Wasserbomben sind als 3 x 35 Stück-Set erhältlich, wobei sich 35 Stück immer gleichzeitig befüllen lassen. Dadurch spart man bei abenteuerlichen Wasserschlachten wertvolle Zeit und ist innerhalb kürzester Zeit einsatzbereit. Als farbenfrohe Begleiter für den Pool, See oder Strand begeistern die als Einhorn, Lama und Flamingo erhältlichen aufblasbaren Wassertiere für Kinder. Die Luftmatratzen in Muschel- oder Muffinform sind mit ihrem tollen Glitzereffekt ein optischer Blickfang und runden den kunterbunten Auftritt beim nächsten Badeausflug perfekt ab. Sonnige Stunden lassen sich auf der Dreibeinliege mit verstellbarer Rückenlehne und praktischen Tragegriffen wunderbar genießen. Ein zur Liege passender Strand-Sonnenschirm spendet durch eine 3-Positionen-Knickvorrichtung schnell an der gewünschten Stelle wohltuenden Schatten mit einem UV-Schutzfaktor von 50+.

Tauchbegeisterte, die sich im See nicht nur abkühlen, sondern Unterwasser auch Ausschau nach Fischen halten möchten, sind mit dem Schnorchel-Set und den dazu passenden Flossen bestens beraten. Während das Schnorchel-Set mit einer Maske aus gehärtetem Glas und einem Schnorchel mit anatomisch geformten Mundstück aus Silikon besticht, sind die Flossen mit ihrem größenverstellbaren Fußteil vielseitig verwendbar. Beide Artikel sind sowohl für Erwachsene als auch für Kinder erhältlich, womit der nächsten gemeinsamen Unterwasser-Erkundungstour nichts mehr im Weg steht. Für Sportfans hat der Diskonter in seinem Online-Portal „Hofer liefert“ ein Premium Stand-Up-Paddle Board-Set um 399 Euro inkl. Zustellung im Angebot. Dieses überzeugt mit qualitativer Ausführung und zahlreichen durchdachten Funktionen: So macht der hochwertige Aufbau inklusive 2-Kammern-System das aufblasbare Board enorm steif, robust und stabil, wodurch eine hervorragende Manövrierfähigkeit und perfekte Gleiteigenschaften am Wasser gewährleistet werden. Eine besondere Fusionstechnologie mit maschineller Verschweißung - ganz ohne Einsatz von Klebstoff - garantiert maximale Steifigkeit bei rund 20 % geringerem Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen Doppellagen-Boards. Für beste Bedingungen bei sportlichen Wendemanövern sorgt das rutschfeste EVA-Deck mit erhöhtem Kick-Pad. Mit im Set enthalten ist eine umfangreiche Premium-Ausstattung, darunter ein leichtes Fiberglaspaddel als längenverstellbares Einzelpaddel oder mittels Zusatzelement als Doppelpaddel für die Kajak-Funktion einsetzbar, ein Spezial-Tragegurt für einen bequemen Transport des aufgeblasenen Boards, eine Hochleistungspumpe mit Entlüftungsfunktion, ein optionaler Sitz mit aufblasbarer Rückenlehne und Fußraste für die Kajak-Funktion, eine Sicherungsleine, eine wassergeschützte Aufbewahrungstasche sowie eine Tragetasche mit Rucksack-Funktion.

Auch für die persönliche Badeoase im eigenen Garten hat Hofer ab 2. Juni praktisches Zubehör um im Angebot: Die von 120 cm auf 360 cm ausziehbare Teleskopstange ist ein wahres Allround-Tool und sowohl mit dem Bodensauger, Bodenkescher als auch der Beckenbürste kompatibel. Der für den Bodensauger geeignete, individuell kürzbare Schwimmbadschlauch verfügt über eine Gesamtlänge von sechs Metern und einen Anschlussdurchmesser von 38 mm. Zusätzlich ist ein Laubkescher mit einer Gesamtlänge von 150 cm sowie ein Chlordosierschwimmer mit integriertem Thermometer erhältlich.

Produktinformationen im Überblick

Doppelte Wasserrutsche: mit zwei aufblasbaren Surfbrettern, Zielfahne und 4 Heringen, Anschluss für handelsübliche Gartenschläuche, feine Sprühwasserstrahlen in der Mitte über die gesamte Länge für optimalen Rutscheffekt, Maße: 488 x 140 cm, in Fisch- oder Seepferdchen-Design, geeignet für Kinder ab 4 Jahren, um 14,99 Euro per Stück

Neopren-Ball: wasserfester und schnelltrocknender Überzug aus Neopren, hohe Lichtbeständigkeit, inkl. Tragenetz mit Kordelzug, in 3 verschiedenen Größen, um 4,99 Euro per Stück

Wasserspritze: Reichweite: 6 m, in 2 verschiedenen Designs, um 2,49 Euro per Stück

Wasserbomben: 3 x 35 Stk, dabei 35 Wasserbomben auf einmal befüllbar, inkl. Adapterstück für Wasseranschluss oder Gartenschlauch, um 6,99 Euro per Packung

Aufblasbare Wassertiere: mit 2 separaten Luftkammern und Haltegriffen, max. Belastung: 40 kg, Maße Lama: 135 x 94 x 112 cm (L x B x H), Einhorn: 198 x 140 x 97 cm (L x B x H) oder Flamingo: 142 x 137 x 97 cm (L x B x H), um 9,99 Euro per Stück

Glitzer-Luftmatratze: zwei Luftkammern, aus robustem Kunststoffmaterial, Maße Muschel: 164 x 145 x 25 cm; Muffin: 159 x 119 x 21 cm, um 14,99 Euro per Stück

Dreibeinliege: verstellbare Rückenlehne, Maße: 182 x 54 x 28 cm (L x B x H) max. Belastbarkeit: 100 kg, um 19,99 Euro per Stück

Strand-Sonnenschirm: Schirmdach mit 160 cm Durchmesser, neigbar mit 3-Positionen-Knickvorrichtung, UV-Schutzfaktor 50+, witterungsbeständig und wasserabweisend, inkl. Tragetasche, um 7,99 Euro per Stück

Schnorchel-Set: Maske aus gehärtetem Glas, Schnorchel mit anatomisch geformten Mundstück aus Silikon, um 9,99 Euro per Set

Flossen: größenverstellbares Fußteil aus weichem Kunststoff-Material, Gr. 35 - 39, 37,5 - 41 oder 43 - 47, um 9,99 Euro per Set

Premium Stand-Up-Paddle Board-Set: für Fortgeschrittene und Anfänger geeignet, aufblasbares Board mit 2-Kammern-System, maximale Steifigkeit durch Fusionstechnologie mit maschineller Verschweißung, ca. 20 % leichter als herkömmliche Doppellagen-Boards, leichtes Fiberglaspaddel als längenverstellbares Einzelpaddel oder mittels Zusatzelement als Doppelpaddel einsetzbar, Spezial-Tragegurt für einen bequemen Transport des aufgeblasenen Boards, Hochleistungspumpe mit Entlüftungsfunktion, Sitz mit aufblasbarer Rückenlehne und Fußraste für Kajak-Funktion, Sicherungsleine, wassergeschützte Aufbewahrungstasche, Tragetasche mit Rucksack-Funktion, Maße aufgeblasen: 320 x 81 x 15 cm (L x B x H), Gewicht: ca. 10 kg, Tragfähigkeit: max. 140 kg, um 399 Euro per Set inkl. Zustellung

Teleskopstange: Aufnahme Ø 32 mm für alle handelsüblichen Bodensauger, Bürsten, Kescher, um 19,99 Euro per Stück

Schwimmbadschlauch: Länge: 6 m, mit Schlauchanschluss: Ø 38 mm, passend für alle Schwimmbäder und Poolzubehör-Artikel (z. B. Bodensauger), geeignet für Chlor- und Salzwasser, um 19,99 Euro per Stück

Poolzubehör: Bodensauger mit Sauganschluss für Schwimmbadschläuche mit Ø 32 mm oder 38 mm; Bodenkescher mit tiefem Netzeinsatz; Beckenbürste für eine flexible und schonende Reinigung; Laubkescher mit 150 cm Gesamtlänge; Chlordosierschwimmer mit integriertem Thermometer zur Verwendung von handelsüblicher Poolchemie in Tablettenform mit manuell verstellbaren Dosierschlitzen; jeweils um 8,99 Euro per Stück