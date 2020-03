Corona und seine Auswirkungen

Die Konsumenten schalten zunehmend in den Panik-Modus: Reis- und Nudelregale sind oft schon seit Tagen oder kurz nach der Befüllung wieder leer, schon bei den Parkplatzzufahrten zu Lebensmittelgeschäften bilden sich lange Autoschlangen. Dabei gehört der Lebensmittelhandel zu jenen systemrelevanten Branchen, die auch bei einem Shutdown á la Italien offen gehalten werden sollen. Zu den weiteren Branchen, die ab kommendem Montag geöffnet bleiben sollen, gehören unter anderem:

Trafiken

Apotheken

Tierärzte und Tierfutterhandel

systemrelevante Handyshops (A1, Magenta, Drei)

Fettes Minus für Non-Food

Abseits des LEH verzeichnen die Händler bereits geringere Kundenfrequezen, speziell die ältere Zielgruppe bleibt weg. Einkaufscenter wie die SCS, die Lugner City oder das Donauzentrum sind so schütter besucht wie schon lange nicht. Allgemein ist von Umsatzeinbußen in Höhe von rund 30 Prozent die Rede. Die von der Regierung für die kommende Woche angekündigte Schließung aller nicht systemrelevanten Geschäfte sowie der Lokale (ab 15 Uhr) wird das öffentliche Leben (mit Ausnahme des LEH) in einen regelrechten Stillstand versetzen.

Seit Tagen hagelt es Absagen von Messen, Sport- und anderen Veranstaltungen und generell allen Gelegenheiten, wo mit zahlreichem Zustrom von Menschen zu rechnen ist. Auch Geschäftseröffnungen, Events (aktuell Freitag, der 13.-Aktionen) und Verkaufsveranstaltungen sind betroffen.

Informationsquellen

Innerhalb kurzer Zeit werden viele Betriebe in ernsthafte Schwierigkeiten geraten: Die Umsätze fehlen, Mitarbeiter werden krank oder müssen für ihre Kinder zu Hause bleiben, die Kosten laufen weiter. Rasch tauchen Fragen nach arbeitsrechlichen Möglichkeiten, für sicher gehaltenen internationalen Lieferketten und etwaigen staatlichen Hilfen auf. Hier haben Wirtschaftskammer, Handelsverband und Arbeiterkammer eigene Websites eingerichtet, welche die häufigsten Fragen und Antworten bieten.

Allgemeine und regelmäßig aktualisierte Informationen rund um das Corona-Virus finden sich auf der Seite des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Was vermutlich kommen wird

Unser Nachbarland Italien hat - zu spät, aber doch - vorgemacht, welche Maßnahmen wohl auch bei uns zeitnahe gesetzt werden müssen:

Non-Food-Geschäfte und Lokale bleiben ganz geschlossen

völlige Sperrung der Außengrenzen - nach innen wie nach außen

Aufforderung der Bevölkerung, zu Hause zu bleiben

Auch Transporte und Liefersysteme werden vermutlich auf notwendige Güter wie Lebens- und Arzneimittel beschränkt werden - wenn diese unsere Nachbarländer überhaupt noch passieren durften.

Wie lange bis zur Entwarnung?

Am Beispiel von China, das die am meisten betroffene Provinz Hubei mit ihren mehr als 50 Millionen Menschen am Höhepunkt der Pandemie völlig abgeriegelt hatte, lässt sich eine vorsichtige Zeitschätzung ableiten: Dort dauerte es vom Setzen der radikalen Maßnahmen bis zu ersten spürbaren Effekten (einem deutlichen Abflachen der Kurve von Neuinfektionen) rund 12 Tage. Dieses Abflachen bedeutet jedoch nicht, dass das Leben danach weitergehen kann wie zuvor - es markiert nur jenen Zeitpunkt, an dem die Situation nicht laufend noch schlimmer wird. Epidemiologen und Statistiker gehen davon aus, dass die akute Situation zumindest mehrere Wochen dauern wird. Dabei gilt: Je rascher, konsequenter und härter die nötigen Maßnahmen getroffen werden, desto spürbarer ihr Effekt. Auch wenn´s weh tut.