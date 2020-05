Cosy Designedition "Tiger" und Duftedition "Lavendeltraum"

Normalerweise hinterlässt der Cosy Tiger seine Spuren in Form von Pfotenabdrücken auf den Rollen, doch diesmal geht es noch einen Schritt weiter. Denn was Cosy zum beliebten Familientoilettenpapier macht, ist nicht nur seine bewährte 3-Lagen-Qualität, sondern auch der Cosy Tiger als Marken-Maskottchen. Man könnte sagen: Ehre, wem Ehre gebührt – denn als starker Sympathieträger der Marke ist auf dem neuen Cosy nun eine abwechslungsreiche Bedruckung mit dem Cosy Tiger zu finden. „Cosy hat es über viele Jahre geschafft, sich als emotionale Marke zu positionieren. Dementsprechend zeigen wir diesmal auf den Rollen unseren Cosy Tiger in unterschiedlichen, verspielten Posen, die für gute Laune sorgen“, so Vanessa Kraus, Brand Manager Bathroom Tissue AT/CH bei Essity.

Auffälliges Design für Rolle und Verpackung

40% der Toilettenpapiere verfügen mittlerweile über eine Dekorprägung (lt. Nielsen Market Track, Anteil Dekor an Toipa Gesamt, YTD 2019 bis KW 40) und die steigende Nachfrage zeigt, dass Toilettenpapiere in Österreichs Bädern und WCs alles andere als langweilig sein dürfen. So machen die Prints in kräftigem Pink den Nachfolger von Cosy Mintgrün abermals zu einem wahren Hingucker. Ein schöner Nebeneffekt, den die Bedruckung mit dem Cosy Tiger womöglich ebenfalls mit sich bringt: Vielleicht sehen auch so manche Kleinsten der Kleinen einen zusätzlichen Anreiz damit zu beginnen aufs Töpfchen zu gehen.

Mindestens genauso auffallend wie die Rollen selbst wurde auch die Verpackung gestaltet. Auf farbenfrohe Art und Weise sollen die Konsumentinnen und Konsumenten darauf aufmerksam gemacht werden, was das neue Cosy zu bieten hat. Dass in der in Pink gehaltenen Verpackung durchaus auch viel „Grün“ steckt, ist ein Verdienst der Essity Nachhaltigkeitsoffensive. Nachhaltigere Verpackungen gehören dabei zu den großen Zielen. Ein wesentlicher Schritt konnte hier auch bei der Verpackung von Toilettenpapieren gemacht werden: Cosy Verpackungen werden aus über 30% recyceltem Plastik hergestellt und sind ab sofort 100% recycelbar. Da es immer mehr Menschen wichtig ist, weniger Abfall zu produzieren und deshalb zu Produkten in recycelbaren Verpackungen zu greifen, wird dies auch auf dem neuen Cosy gut sichtbar ausgelobt.

Cosy Unser Liebstes mit Tiger Prints ist in den Größen 10x150 Blatt (Promo UVP € 2,99) und 20x150 Blatt (Promo UVP € 5,29) ab Juni 2020 erhältlich.

---------------------------------------------------------------

Wer träumt im Spätfrühling und Sommer nicht gerne davon in einem blühenden Lavendelfeld zu stehen? Und da man Träume bekanntlich leben soll, empfiehlt sich der Griff zu Cosy Lavendeltraum. Die limitierte Duftedition in 100% recycelbarer Verpackung ist ab Mitte Juni in Österreichs Regalen zu finden. Damit wird die Serie der beliebten Dufteditionen fortgesetzt, mit denen Cosy angenehme Düfte und Wohlfühlatmosphäre in Bad und WC bringt. Auf die Winter-Edition mit Vanilleduft folgt nun also ein Duft, der die kühle Jahreszeit schnell vergessen lässt und hervorragend zum Sommer passt. Dabei hat sich Cosy im Sinne der Abwechslung im Vergleich zur letztjährigen Duftedition Alpenfrische natürlich wieder etwas völlig Neues einfallen lassen. So überzeugt Cosy Lavendeltraum nicht nur mit einem absoluten Lieblingsduft, sondern auch durch das attraktive und wie bei der Designedition nachhaltige Verpackungsdesign.

Beduftetes Toilettenpapier am Vormarsch

Wie Marktdaten von Ende letzten Jahres zeigen sind bereits 19% der Toilettenpapiere beduftet (Nielsen Market Track, Anteil Duft an Toipa + Entwicklung (Wert), MAT 2019 KW 40 vs. VJ), was einem Plus von 9% gegenüber dem Vorjahr entspricht1. Diesen Trend hin zu beduftetem Toilettenpapier hat Cosy bereits früh erkannt und bringt deshalb auch in diesem Segment immer wieder innovative Zusatzprodukte auf den Markt. „Heuer haben wir uns für einen immer wiederkehrenden Trendduft im Bereich Beauty und Hygiene entschieden, weil wir einmal mehr alle Familienmitglieder ansprechen und glücklich machen wollen“, sagt Vanessa Kraus, Brand Manager Bathroom Tissue AT/CH bei Essity.

Cosy Unser Liebstes Lavendeltraum ist in den beiden Größen 10x150 Blatt (Promo UVP € 3,19) und 20x150 Blatt (Promo UVP € 5,29) für größere Familien erhältlich – beginnend Mitte Juni bis Dezember 2020.