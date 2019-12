denn´s Biomarkt bald in allen Bundesländern

Auch im neuen Markt in Vorarlberg werden die denn’s KundInnen alles bekommen, was sie für ein nachhaltigeres Leben brauchen. Mit über 6.000 Artikeln bietet der Biomarkt eine Vielfalt an täglich frischem Obst und Gemüse, Backwaren, Milchprodukten, Käsespezialitäten, Wein, Fleisch und Fisch in Bio-Qualität sowie Produkte für die vegane, gluten- und laktosefreie Lebensweise. Neben der großen Auswahl an Bio-Lebensmitteln findet man zudem Naturkosmetikprodukte, ökologische Haushaltsprodukte und mehr!

Der denn’s Biomarkt in Bregenz ist der erste Markt der Bio-Supermarktkette in Vorarlberg. Er wird auf einer Verkaufsfläche von 455m² ein angenehmes und modernes Einkaufserlebnis ermöglichen. Für die Anfahrt mit dem PKW sind zahlreiche Parkplätze vorhanden. Zudem befindet sich die Busstation Bregenz City Tunnel in unmittelbarer Nähe des Marktes. Mit der Neueröffnung werden vierzehn Arbeitsplätze geschaffen

Die großen Eröffnungsfeierlichkeiten finden von 16. bis 18. Jänner 2020 statt. Neben 10% Rabatt auf den gesamten Einkauf erwarten die KundInnen auch zahlreiche weitere Angebote. Unter anderem werden regionale LieferantInnen ihre Produkte persönlich präsentieren und zur Verkostung anbieten.

denn’s Biomarkt Bregenz:

Adresse: Mariahilfstraße 1

6900 Bregenz

Eröffnung: 16. Jänner 2020

Eröffnungsfeier von 16. - 18. Jänner 2020

10% Rabatt auf alles

Öffnungszeiten: Mo - Fr 8:00 - 19:00, Sa 8:00 - 18:00

Lokale Angebote: Jeden Mittwoch 6% Studentenrabatt bei Vorweis des Studentenausweises