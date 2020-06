Dialog Marketing Report 2020 - Werbung in Covid-Zeiten

Mit dem Dialog Marketing Report 2020 analysierte die Österreichische Post AG bereits im 7. Jahr in Folge die eingesetzten Werbekanäle heimischer Unternehmen, um mehr über das Nutzungsverhalten der Konsument*innen in Erfahrung zu bringen. Entscheidend sind hierbei vor allem die Faktoren, in welchem Umfang die eingesetzten Kanäle zum Informationserhalt bzw. der Kaufentscheidung von Konsument*innen beitragen. Dem Trend der stetig wachsenden Digitalisierung folgend, zeigt sich, dass die Spendings für Online-Werbung im Jahr 2019 mit 10 Prozent am stärksten gestiegen sind, die Werbewirkung aber dennoch deutlich hinter jener von klassischen Kanälen wie etwa dem Flugblatt liegt. Diesen Umstand begründet Walter Oblin, Generaldirektor-Stellvertreter Österreichische Post AG: „Die klassische Werbung schaffte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten sehr viel Vertrauen bei den Konsument*innen wodurch sie auch als besonders informativ wahrgenommen wird.“

Sympathisch und informativ

Diese Aussage spiegelt sich auch in Zahlen wider: So zeigt die Befragung, dass das Flugblatt auch in Zeiten der Digitalisierung von 92 Prozent der Bevölkerung gelesen wird – ein Ausmaß, welches kein anderes Werbemittel erreicht. Zudem gelten sowohl das Flugblatt als auch Direct Mailings bei Konsument*innen als besonders informativ (48 % bzw. 40 %) sowie sympathisch (29 % bzw. 30 %). Darüber hinaus haben Flugblätter großen Einfluss auf die Kaufentscheidung von Konsument*innen – so werden 41 Prozent der befragten Personen von den in den Werbemitteln angeboten Aktionen und Produkten inspiriert. „Diese Zahlen zeigen, dass Unternehmen durch den Einsatz von Flugblättern gezielt auf die Kaufentscheidung ihrer Zielgruppen einwirken können“, so Oblin.

Krise sorgte für kurzzeitige Veränderung

Auch die aktuellen Geschehnisse rund um die Corona-Krise wirken sich auf die Werbe-Spendings von Unternehmen aus. Gelten nach wie vor Neukund*innengewinnung, Bekanntheitsaufbau und Imagestärkung als die Top-3-Werbeziele, wurden die Werbeaktivitäten zu dieser Zeit in Richtung online verschoben und vermehrt auf die Pflege von Bestandskund*innen und Imagepflege gesetzt. Nach Ende der Krise ist allerdings damit zu rechnen, das heimische Unternehmen in sämtlichen Kanälen wieder verstärkte Spendings einsetzen werden und sich der Fokus wieder Richtung Neukund*innengewinnung und Verkaufssteigerung verschieben wird.