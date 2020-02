Die Diageo-Frühlingspromotions

Aktuell etabliert Baileys, die Likör-Marke Nr. 11 , zahlreiche weitere Genussmomente für den beliebten Sahne-Likör, indem sie ihn auch beim Thema Dessert ins Spiel bringt. Durch eine hochwertige Geschenkverpackung, die Baileys The Original Irish Cream und zwei edle Keramikschalen

beinhaltet, wird dieser Ansatz in den Handel überführt. Eine echte Win-Win-Situation: Während der Handel On-Top-Umsatz erzielt, können Verbraucher ihr Baileys Dessert fortan stilvoll zuhause genießen. Eine umfassende Media-Kampagne und ein aufmerksamkeitsstarkes 48er-Display unterstützen beim Abverkauf.

Ab März 2020 ist die Baileys Variante Strawberries & Cream für kurze Zeit zurück und verführt die Verbraucher erneut mit einem Traum aus Erdbeeren und Sahne. Die Nr.-1-Spirituosen-Neueinführung der letzten beiden Jahre2 verspricht mit beachtlichen Ergebnissen große Umsatzchancen:

95 % der Konsumenten gaben an, dass sie das Produkt wieder kaufen würden. In dieser Saison verstärkt Diageo mit auffälligen Zweitplatzierungen und einem massiven Mediapaket noch zusätzlich die Nachfrage. Wer seinen Umsatz um bis zu 500 % steigern möchte, platziert den

sommerlichen Topseller bei Obst und Gemüse.

Johnnie Walker

Johnnie Walker steht für höchste Qualität und exklusiven Whisky-Genuss seit 200 Jahren. Ab März 2020 sorgen zwei Promotions der Nr.-1-Scotch-Whisky-Marke5 für doppelte Aufmerksamkeit bei den Verbrauchern: Johnnie Walker Red Label, im letzten Jahr um 10 % gewachsen, setzt mit einer Miniatur-Flasche des Johnnie Walker Black Label auf die erfolgreiche Mechanik der Gratis-Zugaben. Johnnie Walker Black Label (Umsatzplus von 11 %) punktet hingegen in einem edlen Gift-Pack mit zwei Tumblern für die besonderen Whisky-Momente zu zweit. Aufmerksamkeitsstarke Displays in 2/3-Bestückung sorgen für zusätzliche Kaufanreize.

Tanqueray & Mixed Display

Mit gleich drei Promotions schickt Diageo ab März 2020 die Marke Tanqueray, den Wachstums-Treiber im Gin-Segment (30,1 % Marktanteil), ins Rennen: Sie bieten neue Probieranlässe und die perfekte Gelegenheit, Verbraucher im Gin-Boom zu neuen Geschmackserlebnissen zu inspirieren. Da Gratis-Produkte die attraktivste Zugabe darstellen, darf diese Form der Promotion bei Tanqueray natürlich nicht fehlen: In diesem Frühjahr trifft der Klassiker London Dry Gin auf spanisches Temperament, indem ihm eine 5-cl-Miniatur-Flasche der erfolgreichen Innovation

Tanqueray Flor De Sevilla kostenfrei zugegeben wird. Für Aufmerksamkeit auf der Fläche sorgt hier ein 24er-Display.

Gleich vierfachen Gin-Genuss beinhaltet der Exploration Pack, bestehend aus jeweils einer Flasche von London Dry Gin, Rangpur, Flor De Sevilla und No. Ten in praktischen Probiergrößen von 50 ml. Das preisgekrönte Produktportfolio beinhaltet aufgrund seiner Vielfalt für jeden Premium-

Gin-Liebhaber garantiert genau die passende Variante.

Des Weiteren zieht ein 24er-Mix-Display die Blicke der Verbraucher auf sich, indem es ansprechende Produktvielfalt und Aufklärung über die produktspezifischen Besonderheiten visuell ansprechend kombiniert. Hier findenTanqueray London Dry Gin, Flor De Sevilla und No. Ten in ihren Standard-Größen von 0,5 Liter gemeinsam Platz.

The Singleton

Die Marke The Singleton verzeichnete im letzten Jahr ein Wachstum von beachtlichen 77 %. Dies verwundert nicht, denn beachtliche 55 Auszeichnungen schaffen Vertrauen bei den Verbrauchern. Ein zusätzliches Geschenk für Ihren Mehrumsatz verspricht die neue Promotion für The Singleton of Dufftown Aged 12 Years, die medial umfassend unterstützt wird und ab März 2020 erhältlich ist. Eine edle Geschenkverpackung und zwei formschöne Tumbler sorgen für neue Kaufanreize sowohl beim erfahrenen Whisky-Trinker als auch beim Whisky-Neuling, für den der fruchtig-nussige und sanfte Geschmack einen perfekten Einstieg bietet. Durch aufsehenerregende Displays kann in Kombination mit Handzetteln eine Umsatzsteigerung von bis zu 330 % erzielt werden.

Talisker

Rund 50 % der Verbraucher nutzen Whisky als ein hochwertiges Geschenk. Die wachsende Marke Talisker, bekannt für den charaktervollen Geschmack der Insel Skye, bringt hier zwei ihrer beliebtesten Single Malts ins Rennen: Talisker Aged 10 Years und Talisker Skye versprechen ab

März 2020 in einer geschmackvollen Geschenkverpackung mit trendiger Hip Flask (dt.: Flachmann) gerade bei jüngeren Verbrauchern das Geschäft anzukurbeln. Eine besonders auffällige Platzierung außerhalb des Regals wird durch ein 24er-Display für beide Varianten ermöglicht. Die parallele Distribution der beiden Produkte lässt bis zu 135 % mehr Umsatz erwarten.

Gordon´s Gin

Gordon’s fungiert in der stärksten Spirituosen-Kategorie Gin (+1,3 Mio. Shopper in den letzten drei Jahren) mit einem Wachstum von 32,4 %18 als Ankermarke Nr. 1. Auch hier wird ab März dem steigenden Verbraucher-Wunsch von Geschmacksvielfalt nachgegangen: In einer vielversprechenden Promotion gibt es zu jeder Flasche Gordon’s London Dry Gin eine kostenlose Miniatur der angesagten flavoured Schwester Gordon’s Pink Premium Gin on top. 36er-Displays bringen die Aktion präsent auf die Fläche.

Captain Morgan

Für die neue Captain Morgan Promotion hat sich Diageo ein originelles Gewinnspiel ausgedacht, das dem Handel ab April 2020 gewinnbringende Zusatzverkäufe einbringt, indem es ideal auf die Bedürfnisse der vornehmlich jungen Käuferschaft19 zugeschnitten wurde. Der heißbegehrte

Hauptgewinn: Captain Morgan veranstaltet zusammen mit seiner Crew eine coole BBQ-Party im Garten des Gewinners. Des Weiteren bieten Hunderte Grill-pakete attraktive Preise für die 97 % Grill-Fans unter den Deutschen.20 Eine reichweitenstarke Media-Kampagne sorgt für zusätzliche

Aufmerksamkeit in der Zielgruppe.