Die Eisneuheiten 2020 von Froneri

Frische Neuzugänge in der Tiefkühltruhe – Froneri liefert mit seinen Eisneuheiten starke Impulse für den Einzelhandel. Neben Line Extensions besonders erfolgreicher Produktfamilien wie Mövenpick setzen die Eisexperten auch auf ein Verpackungsformat mit Potenzial: die Multipackung. „Mittlerweile machen Multipackungen nahezu 50 Prozent des Eisumsatzes im LEH aus“, erklärt Eva Nikendei, Head of Marketing bei Froneri. Deshalb wird es zum Start in die diesjährige Eissaison gleich mehrere Neuprodukte in dem gefragten Format geben.

Haushaltspackung: Mövenpick Lemon Cheesecake

Cremiger Cheesecake, der auf der Zunge zergeht. Froneri hat den beliebten Kuchen jetzt in ein verführerisches Eis übersetzt. Mövenpick Lemon Cheesecake ist wie gemacht für den Sommer: Zartschmelzendes Eis mit Topfenkuchengeschmack trifft auf eine fruchtige Zitronensauce und helle Gebäckstückchen. Ein erfrischender Neuzugang, mit dem die Eisexperten einmal mehr ihr Trendgespür beweisen.

Inhalt (Stück): 850 ml

Inhalt (VE): 6 x 850 ml

UVP: 3,99 Euro

Verfügbar ab März 2020

Haushaltspackung: Mövenpick Cookie Dough

Keksteig zum Löffeln ist 2020 ein Must-have. Bei Mövenpick gibt es das jetzt sozusagen als Eis. Mövenpick Cookie Dough heißt der trendige Neuzugang für den Handel. Hier vereint: köstliches Eis mit Karamellgeschmack, eine cremige Sahnekaramellsauce – und natürlich Cookie-Dough-Stückchen. Ein sensorisches Geschmackserlebnis der Extraklasse und eine Top-Sorte für die jüngere Zielgruppe.

Inhalt (Stück): 850 ml

Inhalt (VE): 6 x 850 ml

UVP: 3,99 Euro

Verfügbar ab März 2020

Multipackung: Quietschpinker Kaktus

Zuwachs für die Kaktus-Familie: Mit dem Quietschpinken Kaktus beschert Froneri der beliebten Produktreihe eine ganz neue Sorte. Der Neuzugang vereint erfrischendes Wassereis mit Himbeer- und Heidelbeergeschmack. Aber das ist noch nicht alles. Wie alle Mitglieder der Kaktus-Familie begeistert auch der Quietschpinke Kaktus mit seiner Spitze: getrocknete Erdbeerstückchen und Knisterbrausebonbonsplitter sorgen für das unverkennbare Knistern auf der Zunge. Und weil man davon ja bekanntlich nie genug bekommen kann, bringt Froneri den Quietschpinken Kaktus als 9er-Multipackung in den Handel.

Inhalt (Multipack): 9 x 45 ml

Inhalt (VE): 5 x 9x 45 ml

UVP: 3,99 Euro

Verfügbar ab März 2020

Multipackung: Pirulo Frutti

Bei diesem freshen Früchtchen trifft erfrischendes Apfelfruchteis auf Orangensorbet, fruchtiges Erdbeerwassereis und kakaohaltige Fettglasurstückchen. Das Ergebnis: Pirulo Frutti. Ein kunterbunter Obstspieß am Stiel – und damit ein köstlicher Spaß für kleine und große Genießer. Erhältlich in der 5er-Multipackung.

Inhalt (Multipack): 5 x 70 ml

Inhalt (VE): 6 x 5 x 70 ml

UVP: 3,99 Euro

Verfügbar ab März 2020

Multipackung: Milka Chocolate Hazelnut

Nusseis gehört zu den beliebtesten Eissorten. Mit Milka Chocolate Hazelnut gibt es nun den dazu passenden Neuzugang. Hier als Stieleis miteinander vereint: Schokoladeneis mit einer Haselnussnote und einem Überzug aus zarter Milka Alpenmilchschokolade mit Haselnussstückchen. Optimal für Familien: Das Stieleis kommt in der praktischen 4er-Multipackung in den Handel.

Inhalt (Multipack): 4 x 100 ml

Inhalt (VE): 8 x 4 x 100 ml

UVP: 3,99 Euro

Verfügbar ab März 2020

Multipackung: Milka Yoghurt & Strawberry Swirl

Welche Eissorte wird die österreichischen Supermärkte diesen Sommer erobern? Wenn es nach Froneri geht, dann hat das Stieleis Milka Yoghurt & Strawberry Swirl große Chancen auf diesen Titel. Hier trifft erfrischendes Joghurteis mit einem Swirl aus Erdbeersauce auf einen zartschmelzenden Überzug aus zarter Milka Alpenmilchschokolade. Fruchtig-frisch, dazu ein Hauch Schokolade – die ideale Kombination für die warme Jahreszeit. Erhältlich in der 4er-Multipackung.

Inhalt (Multipack): 4 x 100 ml

Inhalt (VE): 8 x 4 x 100 ml

UVP: 3,99

Verfügbar ab März 2020

Multipackung: Daim, Oreo, Toblerone und Milka Minis

Klein, aber oho: Daim, Oreo, Toblerone und Milka gibt es ab sofort auch als handliche Stieleis-Minis. Ob typisch Toblerone mit Schokolade-Honig-Nougat, knusprigen Oreo-Keksstückchen, lecker-karamellig à la Daim oder mit original Milka Alpenmilchschokolade: In jeder sortenreinen Multipackung verstecken sich jeweils sechs coole Minis. Mit nur 50 ml pro Portion perfekt für den kleinen Eishunger zwischendurch. Maximaler Genuss im Mini-Format – da greift man doch gerne einmal zu.

Inhalt (Multipack): 6 x 50 ml

Inhalt (VE): 8 x 6 x 50 ml

UVP: 3,99 Euro

Verfügbar ab März 2020

Multipackung: Zarte Milka Eiskonfekt-Herzen

Froneri bringt Milka Eisgenuss jetzt auch zum Snacken in den Handel. Genauer gesagt als Zarte Milka Eiskonfekt-Herzen mit Milka Alpenmilchschokolade, gefüllt mit cremigem Vanilleeis. 2019 erfolgreich als Impulseis gelauncht, sind die „Herzchen“ fortan auch in der praktischen 3er-Multipackung erhältlich. Ideal für den besonderen Genussmoment zu Hause oder für eine Auszeit unterwegs.