Die Lidl-Schulläufe finden nun virtuell statt

Die Lidl Österreich Schulläufe sind die größte Kinder- und Jugendlaufveranstaltung Österreichs. Bei den Bewerben nehmen jedes Jahr über 10.000 Schülerinnen und Schüler teil. Aufgrund der Coronasituation wurden heuer alle Frühjahresläufe inklusive Bundesfinale abgesagt. Ganz verzichten müssen die jungen Sportlerinnen und Sportler aber nicht darauf: Als Ersatz wurde die „Lidl 1.000 Meter Challenge“ ins Leben gerufen – ein virtueller Lauf, bei dem jeder über eine App mitmachen kann. Auch hier geht es um den guten Zweck: Pro Teilnehmer geht ein Euro an Licht ins Dunkel.

So einfach geht’s

Die Teilnahme ist ganz einfach: Schülerinnen und Schüler zwischen 6 und 19 Jahren können sich auf der Webseite www.schullauf.at anmelden und bekommen im Anschluss einen Code für die benötigte Lauf-App. Diese ist kostenlos downloadbar. Zwischen 25. Mai und 19. Juni suchen sich die Starterinnen und Starter selbstständig eine Laufstrecke von 1.000 Metern aus. Vor dem Start einfach in die App einloggen und loslaufen. Nach dem Lauf wird die App geschlossen und die Daten automatisch in die Ergebnisliste eingetragen. Ab 20. Juni sind die Ergebnisse aller Altersklassen online abrufbar. Die besten Läuferinnen und Läufer bekommen Preise per Post zugeschickt. Alle weiteren Infos gibt’s online unter www.schullauf.at