TSC, the Chilled Snack Company, forciert weiterhin seine saisonalen Angebote beim Milka Schoko Snack. Nach der Winteredition folgt nun die Oster Promotion! Dabei dürfen sich die Teilnehmer ab sofort über einen streng limitierten Milka Osterbeutel freuen, der sich auch ideal als Ostergeschenk eignet. Durch die unkomplizierte Mechanik und den besonderen Gewinn, sind on-top Verkäufe für den Handel garantiert.

Zur Forcierung dieser Aktivität ist nicht nur das Packaging entsprechend mit einem auffälligen, frühlingshaften Promotion-Störer versehen, sondern auch für entsprechenden Social Media Support ist gesorgt. Bereits nach den ersten Tagen der Promotion sind zahlreiche Teilnahmen zu verzeichnen.

Die Milka Schoko Snack Oster Promotion wird in Deutschland und Österreich umgesetzt und ist gültig solange der Vorrat reicht. Mehr Informationen dazu unter www.schokosnack.de/gewinnspiel oder www.schokosnack.at/gewinnspiel.

Milka Schoko Snack

Der Milka Schoko Snack hat mit 36 % zarter Milka Alpenmilch Schokolade mit Abstand den höchsten Schokoladenanteil von allen gekühlten Milchsnacks. Er ist nach dem Launch vor gut einem Jahr mittlerweile in 20 europäischen Ländern erhältlich und wurde in Österreich zum Top Produkt 2019 (Kategorie Molkereiprodukte/Desserts) gewählt. In Deutschland hat der Milka Schoko Snack aktuell einen Marktanteil von knapp 4,5%.