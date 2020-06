Die Obst- und Gemüsemesse Macfrut wird heuer digital stattfinden

Eine einzigartige Veranstaltung, kein Marktplatz, eine wirksame, einfache und günstige Formel, mit einem den Ausstellern gewidmeten Bereich und einen für Symposien und Tagungen. Es handelt sich um Macfrut Digital, die Auflage 2020 von Macfrut, der internationalen Obst- und Gemüsemesse, die beschlossen hat, ein neues und innovatives Modell von „Messe machen“ zu lancieren, völlig online.

Online auf der Messe

Vom 8. bis zum 10 September kann man also vom eigenen PC, Tablet-PC oder Smartphone aus und von der ganzen Welt aus die Stände der Unternehmen des Sektors besichtigen, die in diesen Tagen begeistert ihre Teilnahme am neuen Projekt bestätigen. Aber es wird nicht eine einfache Besichtigung sein: Eine zentrale Bedeutung nehmen die B2B-Treffen und die Buyer ein, die während der drei Tage der Veranstaltung durch die Teilnahme am „B2B-Programm“ einen personalisierten Terminkalender nutzen können. Um diese Vorteile genießen zu können, müssen sich die Buyer – nur sie – innerhalb 25. Juli über das Online-Formular anmelden, um so den VIP-Zugang zu erhalten. Dank diesem exklusiven Pass können sie im Voraus den eigenen Terminkalender gestalten. Die Profile der Buyer können nämlich von den ausstellenden Unternehmen durchstöbert werden, und die Informationen über die Unternehmen, die einen virtuellen Stand auf der Plattform haben, stehen den Buyern zur Verfügung. Im August wird das B2B-Programm aller Buyer definiert, das innerhalb Ende des Monats bestätigt werden muss. Die geschäftlichen Treffen werden während der drei tage Messe, am 8., 9. und 10. September, über das Videokonferenzsystem der Plattform Natlive, auf der das gesamte virtuelle Schaufenster beruht, stattfinden.

Kein Corona-Risiko, aber voller Leistungsumfang

„Das Einzugsgebiet einer virtuellen Messe wie dieser ist viel größer, weil sie die Entfernungen überbrücken kann“ - erklärt Renzo Piraccini, Präsident von Macfrut. „Wir freuen uns sehr, weil dieses Projekt unter den internationalen Akteure an großes Interesse stößt. Dank der Zusammenarbeit mit ICE-Agentur für Außenhandel üben wir eine intensive Einbeziehungs- und Einladungstätigkeit von Buyern aus der ganzen Welt aus, mit einem besonderen Fokus auf diejenigen, die aufgrund der großen Entfernung Schwierigkeiten hatten, nach Rimini zu kommen, um an der herkömmlichen Messe teilzunehmen“ – schließt Piraccini ab.

Wie Macfrut Digital abläuft

Macfrut Digital besteht aus zwei Bereichen: Exhibition und Forum. Neben den Buyern, denen ein exklusives Programm vorbehalten ist, können sich auch andere Unternehmen des Sektors kostenlos über die Website macfrutdigital.com anmelden. Jeder Besucher kann sich während der drei Tage virtueller Messe von überall in der Welt aus durch Nutzung des eigenen Device (PC, Tablet-PC oder Smartphone) verbinden und teilnehmen. Nach dem Zugang sieht der Besucher eine interaktive Mappe, die nach Warenbereichen unterteilt ist, und kann alle virtuellen „Stände“ besuchen, dabei das Angebot der Aussteller entdecken, nach Informationen fragen und B2B-Live-Streaming-Treffen organisieren.

Alle Infos auf: macfrutdigital.com