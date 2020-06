Drei neue gefüllte Donuts von Vandemoortele

Gerade in Zeiten der Corona Krise helfen farbenfrohe Lichtblicke im „neuen Alltag“, die Zeit gemeinsam durchzustehen. „Colour up your Life“ ist das Motto der Stunde und auch Vandemoortele versucht seinen kleinen Teil dazu beizutragen.

Die drei neuen gefüllten Donuts Smoothie Mango, Smoothie Blueberry und Triple Chocolate von Vandemoortele setzen nicht nur unbeschwerte, farbenfrohe Akzente in der Theke, sondern treffen gleichermaßen den „Zahn der Zeit“. Denn der Wunsch der Verbraucher nach neuartigen Geschmackserlebnissen kombiniert mit dem „guten Gefühl“, wird durch die zwei neuen Sorten Smoothie Mango und Smoothie Blueberry punktgenau getroffen: Moderne, trendige Fruchtfüllungen, die in der Konsistenz an einen Smoothie erinnern und ein vollmundiges, angenehmes Mundgefühl hervorrufen. Beim Smoothie Mango Donut harmoniert die angenehme Säure der Mango Füllung besonders gut mit der Süße des soften Germteigs, sodass eine fruchtige, coole Geschmackskombination entsteht. Die gelbe Fettglasur mit weichen Mangopüree-Stückchen und süßen Baiser-Stückchen zeigt den exotisch, modernen Look und unterstreicht auch optisch die Stellung der Mango als Königin unter den Früchten.

Aber auch der Smoothie Blueberry Donut zeigt sich charakterstark mit seiner dunkellila Fettglasur, den weichen Baiser-Stückchen und der intensiven Füllung aus Heidelbeermus. Die Blaubeere ist eine sehr beliebte, regionale Beerenfrucht, die aufgrund ihres angenehmen Geschmacks und ihrer Vielfalt bei der Zubereitung häufig eingesetzt wird und sich mit Stolz als eine der lokalen Superfrüchte bezeichnen darf. Auch der gefüllte Triple Chocolate Donut ist ein starker Favorit unter den drei Newcomern, denn er vereint den dreifachen Schokoladengenuss aus Milchschokolade, weißer Schokolade und Zartbitterschokolade - harmonisch in der Kombination, mit der idealen Süße. Der Donut ist mit Milchschokolade gefüllt und glasiert und mit einer Mischung aus weißer Schokolade, Milchschokolade und Zartbitterschokolade dekoriert. Mehr Schokolade geht nicht. Ein Lieblingskandidat für jeden Schokoladenliebhaber und ein „Must-Have“ in der Theke.

Welcome in our Donut Family! Die neuen gefüllten Donuts ergänzen das Donut Sortiment auf eine erfrischende, sommerliche Art und bringen neuen Pep und Dynamik in die Auslage. Bunt anzuschauen, spielerisch dekoriert und einfach köstlich, sorgen sie für einzigartige Genussmomente. Entweder gefüllt mit dem Besten aus der Natur oder aber der dreifache Schokoladengenuss, es findet sich für jeden Geschmack ein neues Lieblingsprodukt. Für eine willkommene, farbenfrohe Geschmacksexplosion im Alltag. Und als Add-on: Zu den Donuts werden farbidentische Kapseln je Donut – in den Farben gelb, lila und braun – mitgeliefert, für ein angenehmes, hygienisches und sorgenfreies Handling der Produkte.

Die Donuts sind zu 3 x 12 Stück je Karton verpackt. Mehr Informationen gibt es auf der Website www.vandemoortele.com