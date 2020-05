Ein Baum für jedes T-Shirt

Wer an die Welt von morgen denkt, muss sich schon heute für sie einsetzen. Unter diesem Motto engagiert sich Lidl im Rahmen der Initiative „Auf dem Weg nach Morgen“ in vielen Bereichen der Nachhaltigkeit. In Kooperation mit „Plant-for-the-Planet“ bietet Lidl Österreich ab 2. Juni Damen- und Herren-T-Shirts aus reiner Bio-Baumwolle an. Das Besondere daran: Für jedes verkaufte Shirt, wird ein neuer Baum gepflanzt. Alle T-Shirts sind außerdem mit dem GOTS-Siegel (Global Organic Textile Standard) ausgezeichnet und gewährleisten die Herstellung nach strengen ökologischen Kriterien über die gesamte Lieferkette. Die Vorteile: Alle Produkte sind frei von jeglichen Schadstoffen und bestehen ausschließlich aus ressourcenschonenden, vertrauenswürdigen Rohstoffen. Die T-Shirts sind in den Größen 36-46 für Damen und 48 bis 58 für Herren in ganz Österreich erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.

Was ist Plant-for-the-Planet?

“Plant-for-the-Planet” ist eine Kinder- und Jugendinitiative mit dem Ziel 1.000 Milliarden Bäume zu pflanzen. Bäume sind das günstigste und effektivste Mittel gegen den Klimawandel. Sie reinigen die Luft, kühlen die Erde und sind das Zuhause vieler Tiere. Bisher wurden bereits über 15 Milliarden Bäume in 193 Ländern gepflanzt. Heute sind über 100.000 Kinder weltweit für Plant for the Planet aktiv. Weitere Infos gibt’s online unter www.plant-for-the-planet.org