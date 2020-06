Elektronik-Offensive bei Hofer

Egal ob der neue Begleiter für den Sommer ein gleichsam vielseitiges wie leistungsstarkes Notebook, ein UHD Smart TV, bei dem nur der Preis klein ist, oder ein neues Technik-Gadget aus dem Hause Apple sein soll: Hofer Kundinnen und Kunden finden beim Diskonter ab 24. Juni bzw. ab 2. Juli eine Vielzahl an attraktiven Angeboten zum Hofer Preis.

Regentage sind ab sofort kein Grund mehr für schlechte Laune: denn der Samsung UHD Smart TV RU7090 bringt mit seiner 50“ Bilddiagonale authentisches Kinofeeling in jedes Wohnzimmer. Eine 4K UHD Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln garantiert hervorragende Bildqualität, während Dolby Digital Plus Sound für die passende Akustik sorgt. Zudem kann der smarte Fernseher unkompliziert auf Online-Streamingdienste zugreifen und arbeitet mit allen gängigen Sprachassistenten zusammen. Den Kino-Genuss für zuhause gibt es bereits ab 24. Juni österreichweit um 379 Euro per Stück in allen Hofer Filialen.

Wer auch außerhalb der eigenen vier Wände nicht auf ein gestochen scharfes Bild verzichten möchte, ist mit dem Notebook Medion Akoya S17403 mit 17,3“ Full HD Display inklusive IPS Technologie bestens beraten. Durch das schlanke und leichte Design eignet sich das Notebook ideal für Unterwegs. Der Intel Core i7-10510U Prozessor mit Intel UHD Graphics und 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher garantieren schnelle Reaktionszeiten und hochauflösende Grafik. Windows 10 Home ist als Betriebssystem mit an Board und ein Akku mit Schnellladefunktion sichert die Mobilität. Das leistungsstarke Notebook kann ab 2. Juli zum Preis von 799 Euro per Stück auf hofer.at/liefert online bestellt werden, wobei die Zustellung bereits im Preis inkludiert ist.

Bei sämtlichen Office-Aufgaben flexibel einsetzbar ist hingegen das Notebook Medion Akoya E2292. Denn sein 29,5 cm (11,6“) Full HD-Display mit IPS-Technologie kann auch via Touch-Funktion bedient werden. Der kleine Alleskönner mach dabei überall eine gute Figur, denn das Notebook lässt sich im Tablet-, Stand-, Notebook- und Zelt-Modus verwenden. Das vielseitige Gerät gibt es ab 2. Juli zum Preis von 249 Euro österreichweit in allen Hofer-Filialen.

Ein Smartphone ist zu klein, ein Notebook aber zu groß? Dann ist das Medion Lifetab E10430 die richtige Antwort. Ausgestattet mit 25,7 cm HD Display, MediaTek MT8167 Quad-Core Prozessor, 64 GB internem Speicher und 2 MP Front- und Rückkamera bleiben keine Wünsche offen. Das Tablet ist ab 2. Juli zum Preis von 149 Euro per Stück österreichweit in den Filialen verfügbar.

Ein gleichsam smarter, wie sportlicher Begleiter für unterwegs ist die Apple Watch. Hofer hat das Modell Apple Watch Series 3 GPS sowohl im space-grauen 38 mm Gehäuse um nur 199 Euro, als auch im etwas größeren, ebenfalls space-grauen 42 mm Gehäuse um 229 Euro per Stück im Angebot. Beide Uhren punkten mit GPS-Funktion, Retina Display und schnellem S3 Chip mit Dual Core Prozessor. Auch hier heißt es schnell zugreifen - die Smart Watches sind ab 24. Juni verfügbar.

Das i-Tüpfelchen für Apple-Fans dürften die AirPods der zweiten Generation sein. Kinderleicht aktiviert und blitzschnell via Bluetooth mit jedem Apple-Gerät verbunden, stehen sie für kabellosen Musikgenuss in bester Qualität. Natürlich lassen sich die AirPods aber auch mit jedem anderen aktuellen bluetoothfähigen Smartphone oder Tablet koppeln. Das praktische Case dient gleichsam als Schutz und Ladestation. Hofer hat die schicken Kopfhörer ab sofort und solange der Vorrat reicht um 129 Euro per Stück im Angebot.

Produktinformationen im Überblick

43,9 cm (17,3“) Notebook MEDION AKOYA S17403 (MD63615): 43,9 cm (17,3“) Full HD-Display mit IPS-Technologie, Intel Core i7-10510U Prozessor mit Intel UHD Graphics, 512 GB M.2 SSD, 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher, Akku mit Schnelladefunktion, extrem schmaler Rahmen, hochwertiges Aluminium-Gehäuse, Windows 10 Home, Dolby Audio zertifiziert (High Definition-Audio mit 2 Lautsprechern, Intel Wi-Fi AX201 mit integrierter Bluetooth 5.0-Funktion, integrierte HD-Webcam und Mikrofon, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Anschlüsse: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-A, 1 x USB 3.2 Gen 2 Typ-C mit DisplayPort-Funktion, 1 x HDMI out, Kartenleser für SD-, SDHC- & SDXC-Speicherkarten, 1 x Audio-Kombi-Anschluss, 1 x Netzwerkanschluss, Maße: 39,9 x 2,6 x 26,6 cm (B x H x T), Gewicht: 2,32 kg (inkl. Akku), um 799 Euro per Stück inkl. Zustellung

29,5 cm (11,6“) 360° Notebook MEDION AKOYA E2292 (MD63620): 29,5 cm (11,6“) Full HD Touch-Display mit IPS-Technologie, Intel Celeron N4100 Prozessor mit Intel UHD Grafik, 128 GB SSD, 4 GB DDR4 Arbeitsspeicher, Windows 10 Home im S-Modus, Dolby Audio zertifiziert (High Definition-Audio mit 2 Lautsprechern), Intel Wireless-AC 9462 mit integrierter Bluetooth 5.0-Funktion, zusätzlicher Platz für eine SSD, integrierte HD-Webcam und Mikrofon, Aluminium-Design, Anschlüsse: 1 x USB 3.1 Typ-A, 1 x USB 2.0 Typ-A, 1 x mini HDMI, 1 x Kartenleser für microSD-Speicherkarten, 1 x USB- 3.2 Gen 2 Typ-C mit DisplayPort-Funktion, 1 x Netzwerkanschluss, 1 x Audio-Kombi-Anschluss, Maße: 28 x 1,7 x 19,9 cm (B x H x T), Gewicht (inkl. Akku): 1,14 kg, um 249 Euro per Stück

MEDION LIFETAB E10430 (MD61682): 25,7 cm (10,1“) HD Display, MediaTek MT8167 Quad-Core Prozessor (bis zu 1,3 GHz), 64 GB interner Speicher (erweiterbar), 3 GB RAM, WLAN, 2 Megapixel Front- und Rückkamera, Bluetooth-Funktion, GPS-Funktion, Stereo-Lautsprecher und eingebautes Mikrofon, Android 10, 6.000 mAh Li-Ionen Akku, Anschlüsse: USB 2.0 Typ C, microSD-/microSDHC-/microSDXC-Speicherkartenleser, 3,5 mm-Klinkenanschluss, Maße: 259 x 156 x 9,5 mm (B x H x T), Gewicht: 570 g, um 149 Euro per Stück

125 cm (50“) SAMSUNG Ultra HD Smart TV 50 RU7090: 125 cm (50“) Ultra HD Display, 4K UHD Auflösung (3.840 x 2.160 px), UHD-Prozessor, HD-Tuner DVB-T2/C/S2, HDR & beste Bildqualität dank PurColor, kompatibel mit anderen Geräten (Amazon Alexa, Google Assistant), integrierte CI+ Schnittstelle, Dolby Digital Plus Sound, Wi-Fi direkt, Smart Hub & One Remote, Anschlüsse: 2 x USB, 3 x HDMI, Antennenanschluss, Satellitenanschluss, digitaler optischer Ausgang, Netzwerkanschluss LAN, Componenten Y/Pb/Pr, Composite-Eingang (AV), Maße (inkl. Standfüßen): 112,5 x 69,4 x 24,2 cm (B x H x T), Gewicht (inkl. Standfüßen): 13,8 kg, um 379 Euro per Stück

Apple Watch Series 3 GPS (42/38 mm): GPS, Retina Display, S3 Chip mit Dual-Core Prozessor, Aluminiumgehäuse, um 229 (42 mm) bzw. 199 (38 mm) Euro per Stück

Apple Air Pods: 2. Generation, automatisches Einschalten und Verbinden, Case mit Lightning-Anschluss, 129 Euro per Stück