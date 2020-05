Ende der Schaumweinsteuer – Preisvorteil für Lidl Kunden

Lidl Österreich legt sich als erster heimischer Lebensmittelhändler fest und wird die Steuerersparnis 1:1 an die Kunden weitergeben. Damit unterstreicht das heimische Unternehmen einmal mehr die klare Ausrichtung am besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Österreich. „Für uns ist es nicht nur in Zeiten wie diesen selbstverständlich, dass wir Preisvorteile direkt an unsere Kunden weitergeben. Wir stehen für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Und das gilt natürlich auch in diesem Fall. So bleibt unseren Kunden am Ende des Tages wirklich mehr im Geldtascherl über. Darauf kann man sich bei uns verlassen!“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Damit werden ab 1. Juli die Preise für alle Schaumweine gesenkt. Für die Kunden bedeutet das eine Ersparnis von bis zu 1 Euro pro Liter bei allen dauerhaft erhältlichen Schaumweinen.

In diesem Sinne: Prost!