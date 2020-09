Eröffnung von Dr. Josef-Zach-Platz und Soletti-Skulptur-Enthüllung in Feldbach

Heute zählt die Marke Soletti zu einer der bekanntesten und beliebtesten Snackmarken des Landes. Die Ursprünge der Marke gehen auf die Bäckerei Zach im steirischen Feldbach zurück. Ursprünglich verkaufte man unter anderem Brezeln, die durch das händische Formen jedoch einen erheblichen Zeitaufwand erforderten. Da die Familie stets darum bemüht war, möglichst effizient zu produzieren, entstand die Idee, die "Nudeln" die für das Formen der Brezeln notwendig waren, einfach in gerader Form zu backen. Dies war 1949 die Geburtsstunde der Salzstangen, welche auch noch heute im steirischen Feldbach produziert werden und Jung und Alt beim Snacken erfreuen.

Knusprig wie eh und je aus der Steiermark

Mehr als 70 Jahre werden Soletti-Snacks im südoststeirischen Feldbach hergestellt und in fast 40 Länder weltweit exportiert. In Österreich spiegelt sich die einzigartige Qualität der Produkte in den Sympathie- und Bekanntheitswerten von über 95 % wider. Der Star unter den Produkten in Feldbach ist natürlich das weltberühmte Soletti-Salzstangerl. Das meistgekaufte Snackprodukt am österreichischen Markt wird mit 100 % österreichischem Mehl und 100 % österreichischem Steinsalz mittels einer einzigartigen Technologie hergestellt und ist zudem palmölfrei.

Soletti auf Wachstumskurs

Die Marke Soletti ist Marktführer im Segment "Gebackene Snacks" und kann mit einem hohen Wachstum von +6% am Markt (Quelle AC Nielsen, Gesamtmarkt incl. Hofer/Lidl, MAT KW 32 2020) diese Stellung laufend weiter ausbauen. "Wir sind sehr stolz, dass die Marke Soletti in Österreich quasi als Synonym für Salzstangen verwendet wird und unser Kernprodukt - die 250-Gramm-Familienpackung - auch nach 70 Jahren nach wie vor der Wachstumsmotor in unserem Portfolio ist", freut sich Markus Marek, Managing Director von Kelly. Zusätzlich wird die exzellente Umsatzentwicklung von Innovationen, wie den Soletti-CHIPSCrackern beschleunigt, bei welchen nach dem Erfolg mit den Sorten Salz und Käse seit diesem Jahr die Sorte milde Rohschinkennote die Produktrange vervollständigt.

Standort mit Zukunftspotential

Das Soletti-Werk in Feldbach konnte in diesem Jahr die Anzahl der MitarbeiterInnen auf 160 ausbauen und bietet seit September 2020 erstmalig den Lehrberuf Backtechnologe/in an. Neben laufenden Investitionen in die Anlagen, die die Produktivität steigern, wurde erst Anfang des Jahres der neue Bürotrakt eröffnet. "Bei unseren Investitionen ist es uns besonders wichtig, die regionale Wertschöpfung zu steigern und bestmöglich mit regionalen Baufirmen zusammenzuarbeiten. Nur gemeinsam ist es uns gelungen, unseren Neubau auf höchst möglichem Hygienestandard fertigzustellen", erklärt Dkfm. Thomas Buck, Managing Director Operations.

Das Werk Feldbach umfasst in Summe 5 Backöfen für Laugenprodukte und Cracker sowie eine Anlage für Popcornchips und produziert 56 Mio. Konsumentenpackungen jedes Jahr. Neben der hohen Expertise für gebackene Produkte punktet das Werk mit Flexibilität, Qualitätsführerschaft und österreichischer Wertschöpfung. "Wir haben circa 200 unterschiedliche Artikel in unserem Produktportfolio, können schnell auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse eingehen und sind stolz darauf, zu den größten Abnehmern von österreichischem Mehl und Salz zu zählen", gibt Werksleiter Markus Gutmann bekannt.

Soletti-Skulptur-Enthüllung am Dr. Josef-Zach-Platz

"Jede/r Feldbacher/in wächst mit Soletti auf und ist stolz darauf, dass dieses Kultstangerl bereits seit über 70 Jahren in seiner/ihrer Heimat produziert wird", freut sich Bürgermeister Ing. Josef Ober und hebt auch die gute Zusammenarbeit mit dem Werk in Feldbach hervor. Mit der Soletti-Skulptur wurde nun durch den studierten Bildhauer Karl Karner, der selbst aus Feldbach kommt, ein dauerhaftes Zeichen für die Verbundenheit mit der Stadt gesetzt.

Enthüllt auf dem zeitgleich eröffneten Dr. Josef-Zach-Platz, wird nun mit der Soletti-Skulptur langfristig die Bedeutung der Marke für die Region und das großartige Schaffen der Familie Zach durch die Erfindung der Marke Soletti gefeiert.

Wussten Sie, dass...?

...Soletti-Produkte seit 1949 in Feldbach in der Steiermark produziert werden?

...Soletti zu den größten heimischen Mehlabnehmern gehört?

...im Soletti-Werk in Feldbach im Jahr rund 12.000 Tonnen Mehl verarbeitet werden?

...Soletti auf Geschmacksverstärker verzichtet und nur MSG-freie Gewürze einsetzt?

...für Soletti Produkte österreichisches Steinsalz verwendet wird?