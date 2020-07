Fruchtsirup mit 70 Prozent Fruchtanteil von Mautner Markhof

Der Fokus der Produktentwicklung lag dabei in erster Linie auf den Wünschen der KonsumentInnen: Wichtig sind vor allem der hohe Fruchtsaftgehalt sowie die Natürlichkeit der Zutaten und Inhaltsstoffe. Der neue Fruchtsirup erfüllt somit die Erwartungen der KonsumentInnen und ist in den beiden beliebten Geschmacksrichtungen Himbeere-Zitrone und Waldbeere erhältlich. Im Vergleich zu anderen Sirupen weisen sie einen besonders hohen Fruchtsaftanteil von 70% auf, was sie zur perfekten fruchtigen Erfrischung macht. Beide Sorten bestechen mit ihrem vollmundigen, intensiven Geschmack.

Für die Herstellung werden ausschließlich rein natürliche Zutaten verwendet, auf Zusatzstoffe wie Farbstoffe, Stabilisatoren und künstliche Aromen wird gänzlich verzichtet. Der neue hochwertige Sirup wird in der eleganten 0,5 l Glasflasche abgefüllt.

Der neue Fruchtsirup wurde mit dem offiziellen Vegan-Label ausgezeichnet und ist ab Juni 2020 erhältlich.