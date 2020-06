Gasteiner Mineralwasser launcht Gasteiner Apfel in der Dose

Aufgrund des großen Erfolges von Gasteiner Lemon, Gasteiner Grapefruit und Gasteiner Orange in der Dose hat sich die Salzburger Mineralwassermarke dazu entschieden, ihr Sortiment noch breiter aufzustellen. Und so ist ab sofort auch Gasteiner Apfel in der 0,33 Liter-Dose erhältlich und soll künftig für prickelnde Erfrischung sorgen – ob im Büro, im Home Office oder bei einem ausgedehnten Spaziergang.

Walter Scherb, Geschäftsführer von Gasteiner Mineralwasser, erklärt dazu: „Der Launch von Gasteiner Lemon, Gasteiner Grapefruit und Gasteiner Orange in der Dose ist im Jahr 2019 bei den KonsumentInnen so gut angekommen, dass wir bereits kurz darauf mit der Entwicklung einer weiteren Produktinnovation gestartet haben. Gasteiner Apfel stellt die ideale Ergänzung für unser Portfolio dar und zeichnet sich ebenso wie die bereits bekannten Geschmacksrichtungen dadurch aus, dass es gänzlich auf Aromen, Fruchtkonzentrate, Zuckerzusätze, Süßungsmittel und Farbstoffe verzichtet. Es ist damit ein einzigartiges, 100 Prozent natürliches Erfrischungsgetränk.“

Gasteiner Apfel in der Dose ist ab sofort österreichweit bei Spar (Eurospar und Interspar) sowie in Österreich und Deutschland bei Müller zum Preis von € 0,69 erhältlich.