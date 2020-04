Granny’s Apfelsaft nun in der Glas-Mehrwegflasche

Anfang März hat die Mutterfirma Egger Getränke die österreichweit modernste Glasabfüllanlage in Betrieb genommen und bringt nun auch einzelne Sorten von Granny’s in der umweltfreundlichen Glasflasche auf den Markt. Die Marke Granny’s erweitert damit einmal mehr ihr vielfältiges Angebot und möchte „jeder Österreicherin und jedem Österreicher ganz ehrlich genau das Richtige bieten.“ Granny’s g’spritzt in der Glasflasche gibt es österreichweit bei Spar, Eurospar und Interspar, Granny’s Streuobst 100% bei Eurospar und Interspar, und zwar jeweils einzeln oder in der praktischen grünen 6er-Kiste, die bewusst ohne Branding auskommt, dafür aber die selbstbewusste Aufschrift „Ich trage gerne – der Umwelt zuliebe“ trägt. Nicht umsonst: Greenpeace etwa bezeichnet Glasflaschen als ökologischste Verpackungsform.

Granny´s Streuobst ist 100% purer und nachhaltiger Genuss

Die Glasflasche ergänzt das bestehende Angebot: Granny’s g’spritzt wird daneben weiterhin in der 1,5-Liter-PET- sowie in der 0,5-Liter-PET-Flasche für unterwegs angeboten, Granny’s Streuobst 100% wird ausschließlich in der Glas-Verpackung angeboten. „Mit diesem puren, sehr intensiv schmeckenden Apfelsaft bieten wir eine Art Do-it-yourself-Getränk. Konsumenten können ihren Saft unverdünnt trinken oder ihn je nach Geschmack und Vorlieben spritzen“, erklärt Katrin Afflenzer, Brand Managerin Granny’s bei Egger Getränke. Für die Entwicklung des Apfelsaftes, dessen Äpfel allesamt aus Streuobstwiesen stammen und zum Teil sehr alte, bereits vergessene Apfelsorten beinhalten, kooperiert Egger Getränke mit dem Verein Arche Noah und setzt bewusst auf das Konzept der Streuobstwiesen. „Das Gute liegt bei uns in Österreich doch so nah und wird von vielen Konsumenten bewusst gesucht und geschätzt“, so Katrin Afflenzer. Streuobstwiesen sind nicht nur wunderschön, sie sind vor allem auch wichtig. Denn bei dieser Form des traditionellen Obstbaus stehen verschiedenste Apfelbäume kreuz und quer verstreut auf bunten Wiesen und bieten so Nahrung und Zuhause für viele Pflanzen und Tiere. Speziell in Streuobstwiesen befinden sich oft auch sehr seltene, alte Apfelsorten – allein in Österreich gibt es über 800 Sorten. Mit Granny’s Streuobst 100% rückt Granny’s den Fokus auf eben diese Vielfalt der heimischen Apfelsorten sowie auf nachhaltigen Anbau und Erntemethoden. Diese Form des Obstbaus überlebt nur dann, wenn es Absatzmärkte für die Früchte gibt. „Bewahren durch Nutzen“ nennt sich das Prinzip.