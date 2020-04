Gratis Eskimo-Eis für Alltagshelden

Viele arbeiten für uns alle in vorderster Reihe, ob in den Spitälern, Pflegeheimen, an den Kassen, bei den Feuerwehren und Rettungsdiensten, bei der Polizei, in Kindergärten oder in Logistikunternehmen, sowie an vielen anderen Orten mehr, davon zahlreiche auch im Verborgenen. Eskimo will all diesen Menschen von Herzen Danke sagen. Deshalb können sich Alltagshelden und -heldinnen ab sofort über die Website www.eskimo.at/bettertogether bei der Marke melden, um Gratis-Eis für sich und ihre Kollegen und Kolleginnen zu erhalten. Darüber hinaus kann jede/r ihr/sein persönliches Heldenteam nominieren und sich damit für deren tägliche Arbeit für die Gesellschaft bedanken. Ganz nach dem Motto #bettertogether. Anfang Mai wählt Eskimo 50 Heldenteams in ganz Österreich aus, die mit einer Truhe Eis beschenkt werden – voll gefüllt mit Eskimo-Köstlichenkeiten, u.a. mit dem Happy Rainbow und der neuen Twinna. Die Lieferung der vollen Eskimo-Truhe erfolgt natürlich kontaktlos.

Gemeinsam Alltagshelden und -heldinnen von Herzen danken

„Es ist uns ein Herzensanliegen, den Menschen, die unsere Gesellschaft am Laufen halten, einen kleinen Moment der Freude zu bereiten. Als Dankeschön, dass sie für uns alle da sind“, so Christiane Haasis, Vice President Refreshment Ice Cream & Tea DACH. „Denn eines wird gerade sehr deutlich: Wir können das schaffen – aber nur zusammen.“

Alle Informationen zur Aktion unter: www.eskimo.at/bettertogether