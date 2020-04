Greiner Packaging produziert nachhaltige Kombi-Verpackungen für Henkel

K3®, die Karton-Kunststoff-Kombination von Greiner Packaging, verbindet hochqualitative Verpackung mit ansprechender Marketingkommunikation und einem positiven Beitrag für die Umwelt. Auch Henkel setzt bei diversen vordosierten Waschmittelprodukten, wie beispielsweise den Persil 4in1 DISCS, auf die nachhaltigen Container-Verpackungen. Die DISCS sorgen mit ihren vier einzelnen Kammern für eine optimal abgestimmte Waschleistung hinsichtlich Fleckentfernung, Leuchtkraft, Faserpflege und langanhaltendem, frischem Duft – die perfekte Lösung für alle Herausforderungen beim Wäschewaschen mit nur einem optimal vordosierten Produkt in modernem Design. Und hier kommen die K3®-F Verpackungen von Greiner Packaging ins Spiel. Die Karton-Kunststoff-Kombination hilft, Kunststoff einzusparen – mehr als 40 % im Vergleich zur vorherigen Verpackung. Dafür wurde die Verpackungslösung im Januar 2019 mit einem Henkel Sustainability Award ausgezeichnet.

Positiv für die Umwelt dank Recyclingmaterial

Dank seines innovativen, patentierten Aufreißsystems lassen sich Kartonwickel und Kunststoffcontainer leicht voneinander trennen und recyceln. Indem die beiden Bestandteile getrennt voneinander entsorgt werden können, profitiert der Konsument von einer zu 100 % rezyklierbaren Verpackung. Der geringere Kunststoffanteil der Verpackung trägt zur Reduktion von CO2-Emissionen bei, während die Stabilität des Behälters durch den Kartonwickel gewährleistet bleibt. Ab sofort sind die Verpackungen sogar noch nachhaltiger: Einerseits wird für den Mantel Karton mit 92 % Recyclinganteil verwendet, andererseits enthalten die Container jetzt einen Anteil von 50 % am Recyclingmaterial r-PP. Greiner Packaging setzt bei den Verpackungen auf ein zweischichtiges Verfahren: Innen besteht der Kunststoffcontainer aus weißem Neumaterial, das einen optimalen Farbkontrast zu den bunten Waschmittel-DISCS garantiert. Die Außenschicht der Verpackung enthält hingegen r-PP, das aus Haushaltsabfällen gewonnen wurde. Die gräuliche Färbung der Schicht spielt für die Optik der Verpackung keine Rolle – ist sie doch von einem attraktiv bedruck- und dekorierbaren Kartonmantel umhüllt.

Gemeinsames Engagement für nachhaltige Verpackungslösungen

„Mit dem Einsatz von r-PP gehen wir in puncto Nachhaltigkeit bei unseren Karton-Kunststoff-Verpackungen noch einen entscheidenden Schritt weiter. Mit dem innovativen 2-Schicht-Verfahren tragen wir Nachhaltigkeitsansprüchen optimal Rechnung und stellen gleichzeitig sicher, dass die ansprechende Optik der Verpackung erhalten bleibt“, betont Andreas Auinger, International Project Manager bei Greiner Packaging. Der Nachhaltigkeitsaspekt ist beiden Projektpartnern wichtig – Henkel verfolgt ehrgeizige Ziele im Bereich nachhaltiger Verpackungen und zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft. So möchte Henkel bis 2025 unter anderem den Anteil an Neukunststoffen aus fossilen Quellen in seinen Verpackungen um 50 % reduzieren. Sowohl Greiner Packaging als auch Henkel haben das „New Plastics Economy Global Commitment“ der britischen Ellen MacArthur Foundation unterzeichnet: Dieses zielt darauf ab, problematische oder unnötige Kunststoffverpackungen zu eliminieren, Verpackungen wiederverwendbar, wiederverwertbar oder kompostierbar zu machen sowie verstärkt Recyclingmaterial bei Verpackungen zum Einsatz zu bringen. Die neue Verpackungslösung entspricht diesen Zielen ganz genau: Der Kunststoffanteil wurde deutlich reduziert, die Bestandteile sind recyclingfähig und lassen sich von den Konsumenten einfach entsorgen. Darüber hinaus besteht die Verpackung zu einem großen Anteil aus Recyclingmaterial.

Komplettlösung von Greiner Packaging

Ob rund oder eckig, ob Spritzguss- oder Tiefziehcontainer – K3®-F-Verpackungen lassen sich für jede Kundenanforderung realisieren. Als Komplettlösungsanbieter bietet Greiner Packaging sowohl die Kunststoffbehälter als auch die Kartonwickel an, ebenso Deckellösungen, die auf Wunsch auch kindersicher ausgestattet sein können.

Geeignet ist die Verpackungslösung für pulverförmige Lebensmittel, wie etwa Kakao, Salz oder Babynahrung, aber auch für den Ersatz von Rund- oder Beutelverpackungen etwa bei Tierfutter. K3®-F-Verpackungen substituieren außerdem beschichtete Kartonlösungen, etwa bei Waschmitteln, aber auch Kartonverpackungen, in die eine zusätzliche Kunststoffverpackung integriert ist, etwa bei Cerealien.

Verpackungs-Facts: