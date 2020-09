High-End-Gaming PC-Systeme und Notebooks ab 24. September bei Hofer

Der Sommer ist vorbei, die Tage werden langsam kürzer, die Nächte dafür länger und mit dem Herbst stehen eingefleischten Zockern auch heuer eine ganze Reihe an heiß erwarteten Gaming-Neuerscheinungen bevor. Hofer Kundinnen und Kunden können ab 24. September noch rechtzeitig technisch aufrüsten, um so auch das Hardware-hungrigste Spiel in voller Pracht und ohne Ruckeln genießen zu können.