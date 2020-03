Hofer erweitert FairHof Sortiment um Eier mit Tierwohl-Garantie

Als die Tierwohl-Marke FairHof im Jänner 2017 mit 14 Artikeln an den Start ging, war noch nicht klar, wie sehr die Hofer Kunden das Engagement für eine artgerechte Tierhaltung in der konventionellen Landwirtschaft schätzen würden. Etwas mehr als drei Jahre später wird das Sortiment aufgrund der regen Nachfrage zum wiederholten Male erweitert: Neben Schweinefleisch-, Molkerei- und Hühner- und Putenartikeln sind ab sofort auch Eier mit Tierwohl-Garantie erhältlich.

FairHof Eier: Qualität aus Österreich

Mit dem Angebot an FairHof Eiern gibt Hofer neben umfassenden Tierwohl-Standards auch das Versprechen, dass die Kunden ein österreichisches Produkt in Händen halten. „FairHof steht für Qualität aus Österreich. Mit dem Projekt FairHof stärken wir die heimische, kleinstrukturierte Landwirtschaft und schaffen durch einen Aufschlag bei der Bezahlung und eine Abnahmegarantie faire Rahmenbedingungen für die teilnehmenden Bauern“, fasst Hofer Generaldirektor Horst Leitner zusammen.

Ein Blick hinter die Kulissen im FairHof Legehennenstall

Ein Hühnerleben im FairHof Stall lässt sich gut verbringen: Scheint die Sonne angenehm warm, bewegen sich die Tiere in den geschützten Wintergarten und genießen die wärmenden Strahlen an der frischen Luft. Der Stall bietet nicht nur mehr Platz und Bewegungsfreiheit als bei Artgenossen in der konventionellen Tierhaltung, sondern auch großzügige Bereiche bedeckt mit lockerem Einstreu, wo die FairHof Hühner ihr natürliches Verhalten des Scharrens ausleben können. Zu einem artgerechten Hühnerleben tragen auch optimale Stalltemperaturen und Lichtverhältnisse bei, um Stresssituationen - beispielsweise verursacht durch flackerndes Licht - entgegenzuwirken. Gefüttert werden die Tiere mit gentechnikfreien, vorrangig heimischen Futtermitteln, Wasser in Trinkwasserqualität steht permanent zur Verfügung. Darüber hinaus endet bei FairHof das Tierwohl nicht bei den Legehennen, sondern auch ihre Brüderhähne werden gemäß der Bruderhahn-Initiative nach FairHof Standards zu 100 % in Österreich aufgezogen.

Wie auch bei FairHof Schweinen, FairHof Kühen und FairHof Puten werden die Legehennenbetriebe regelmäßig von einer externen Kontrollstelle auf die Einhaltung der strengen Richtlinien hin kontrolliert. Sämtliche Standards zu Tierhaltung und zur Zusammenarbeit mit den Bauern sind in den Tierwohl-Richtlinien der Gesellschaft !Zukunft Tierwohl! festgehalten. Einen umfangreichen Einblick in das Leben der FairHof Tiere bietet darüber hinaus die Website fairhof.at, auf der sich viele Bilder und Informationen inklusive Videorundumblick auf den Bauernhöfen finden.

Um höchste Transparenz zu gewährleisten, lässt sich die Herkunft aller FairHof Artikel ganz einfach mittels Trackingcode auf der Produktverpackung rückverfolgen. Dazu wird dieser auf der Online-Plattform check-your-product.com eingegeben.

