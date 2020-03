Hofer Kunden sichern sich mit Event+ ihr Ticket mit Mehrwert

Hofer Kunden haben die Wahl: Dröhnende Gitarrenriffs am Nova Rock Festival auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf und dem Frequency Festival im Green Park in St. Pölten oder dröhnende Motorensounds beim myWorld Motorrad Grand Prix von Österreich 2020 und dem Formula 1 myWorld Grosser Preis von Österreich 2020 auf dem Red Bull Ring am Spielberg. Wem der Sinn hingegen mehr nach Peace, Love & Blasmusik steht, der wird sicherlich beim Woodstock der Blasmusik in der Arco Area in Ort im Innkreis auf seine Kosten kommen. Neu im Event+ Angebot ist heuer das ZipfAir Music Festival, welches Headliner wie die Guano Apes, Grossstadtgeflüster und Wolfgang Ambros in die Brauerei Zipf bringt. Wer sich rechtzeitig sein Ticket sichern möchte, erhält dieses unkompliziert im Vorverkauf beim Diskonter. Stellt sich nur noch die Frage, ob man lieber angesagten Bands lauschen oder Adrenalin-Junkies bei der Jagd nach Bestzeiten beobachten möchte.

Egal wofür man sich entscheidet, eines ist klar: Das leibliche Wohl darf bei einem ausgedehnten Event-Wochenende nicht zu kurz kommen. Auch hier hat Hofer vorgesorgt und stellt mit einer eigenen Hofer Event-Filiale sicher, dass die Vorräte an leckerem Grillfleisch, Getränken und allem weiteren, was das Festival- und Camping-Herz begehrt, nicht ausgehen. So können Besucher am Nova Rock Festival, am Woodstock der Blasmusik sowie bei den beiden Motorsport-Events ihren Einkauf bequem vor Ort in der Hofer Event-Filiale erledigen.

Tickets mit Mehrwert

Bei all diesen Angeboten steht das Plus in Event+ für den Mehrwert, von dem Hofer Kunden profitieren. Denn wer die Tickets beim Diskonter kauft, erhält sie zum Top-Preis und sichert sich bei vielen Events noch zusätzliche Vorteile. So dürfen sich Besitzer von Event+ Tickets bei allen Musik-Festivals und Motorsport-Events auf eine Stärkung in Form von Verpflegung und einem alkoholfreien Getränk freuen, beim Woodstock der Blasmusik wartet zudem vor Ort noch ein Überraschungsgeschenk auf alle Besucher. Die Tickets werden in der Filiale gekauft und sind unter eventplus.hofer.at nach Eingabe des Ticketcodes als Print@Home Ticket verfügbar. Es werden keine Zustell- oder Bearbeitungsgebühren verrechnet. Die Microsite bietet darüber hinaus viele zusätzliche und hilfreiche Informationen zu den Veranstaltungen.

Ticketinformationen

ab sofort in allen Hofer Filialen verfügbar

Nova Rock in Nickelsdorf (10. - 13. Juni): 4-Tages-Festival-Pass inkl. Camping sowie eine Grillspezialität und ein alkoholfreies Getränk in der Hofer Grill Area powered by Volume an jedem Festivaltag, um 194,99 Euro per Stück

Woodstock der Blasmusik in Ort im Innkreis (25. - 28. Juni): 4-Tages-Festival-Pass inkl. „Musi-Jause“ und einem Überraschungsgeschenk vor Ort, exklusive Camping um 137,50 Euro per Stück

myWorld Motorrad GP von Österreich 2020 (14. - 16. August): Stehplatz Wochenendticket inkl. Rennjause und ein alkoholfreies Getränk an jedem Veranstaltungstag, um 94 Euro per Stück

FM4 Frequency Festival in St. Pölten (20. - 22. August): 3-Tages-Festival-Pass inkl. Camping und täglich ein Sandwich und ein alkoholfreies Getränk in der Hofer Snack & Chill Area powered by Volume, um 189,99 Euro per Stück

ab 16.3. in allen HOFER Filialen verfügbar

ZipfAir Music Festival in Zipf (05. - 07. Juni): Festival-Pass inkl. Camping um 74,90 Euro per Stück bzw. exkl. Camping um 59,90 Euro per Stück, sowie einem offiziellen ZipfAir 2020 Festivalshirt für alle Event+ Ticket-Besitzer

Formula 1 myWorld Grosser Preis von Österreich 2020 (3. - 5. Juli): Stehplatz Wochenendticket inkl. Rennjause und alkoholfreies Getränk an jedem Veranstaltungstag, um 94 Euro per Stück, Sitzplatz Tribüne T10 Wochenendticket inkl. Rennjause und alkoholfreies Getränk an jedem Veranstaltungstag, um 269 Euro per Stück - Achtung: Sitzplatz Tickets nur für kurze Zeit erhältlich

Mit Hofer zu Konzerten und Events - so geht’s: