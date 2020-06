Hofer ruft die Ferrex Akku Gras- und Strauchschere zurück

In einzelnen Fällen besteht die Gefahr, dass das Gerät beim Einsetzen des Akkus selbstständig startet. Aus diesem Grund darf das Produkt nicht weiterverwendet werden.

Das Produkt war am 18.06.2020 in Österreich in allen Filialen der Hofer KG erhältlich. Der Verkauf des Produktes wurde sofort gestoppt.

Das Produkt kann in allen Hofer Filialen zurückgegeben werden. Den Kaufpreis bekommen Kunden selbstverständlich auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung vom Erzeuger, Hersteller oder Vertreiber verursacht worden ist.

Für Rückfragen ist das Hofer Kundenservicecenter telefonisch unter (+43) 5 70 30 355 00 erreichbar (Mo-Fr 07:15-20:00 Uhr und Sa 07:15-18:00 Uhr).