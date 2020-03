Hofer schließt ab 30. März schon um 18 Uhr

Hofer ist sich seiner Rolle als verlässlicher Partner der österreichischen Gesellschaft bewusst und setzt alle Hebel in Bewegung, um die Versorgung für das tägliche Leben sicherzustellen. Dies ist vor allem durch den unermüdlichen Einsatz und die herausragende Arbeit sämtlicher Mitarbeiter aller Unternehmenseinheiten möglich. Besonders die Mitarbeiter in den Filialen bewältigen die herausfordernden Tage mit starkem Zusammenhalt, persönlichem Einsatz und einem stets freundlichen Lächeln auf den Lippen. Sechs Tage die Woche stehen sie von morgens bis abends an vorderster Front und tragen maßgeblich dazu bei, dass die über 500 Filialen des Diskonters für alle Kunden erreichbar sind. Um langfristig die hohe Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter in den nächsten Wochen sicherzustellen, verkürzt Hofer ab kommenden Montag (30.März 2020) österreichweit seine Öffnungszeiten und schließt seine Filialen bereits um 18 Uhr. Diese Entscheidung wird ebenso durch die strikte Einhaltung der Bevölkerung der durch die Bundesregierung erlassenen Auflagen, und das damit einhergehende geänderte Einkaufsverhalten, ermöglicht.

Ausnahmen bilden der Gründonnerstag und der Karfreitag, an diesen beiden Tagen steht Hofer seinen Kunden bis 19 Uhr zur Verfügung.