Hofer verlängert Öffnungszeiten nun bundesweit bis 19 Uhr

Hofer ist sich seiner Rolle als verlässlicher Partner der österreichischen Gesellschaft bewusst und setzt alle Hebel in Bewegung, um die Versorgung für das tägliche Leben sicherzustellen. Dies ist vor allem durch den unermüdlichen Einsatz und die herausragende Arbeit sämtlicher Mitarbeiter aller Unternehmenseinheiten möglich. Besonders die Mitarbeiter in den Filialen bewältigen die herausfordernden Tage mit starkem Zusammenhalt, persönlichem Einsatz und einem stets freundlichen Lächeln auf den Lippen.

Nun möchte man sich langsam mit kleinen Schritten der Normalität nähern und dem Kundenwunsch nach etwas ausgedehnteren Öffnungszeiten nachkommen. Bedingt durch die Öffnung von Geschäften mit einer Fläche bis zu 400 m2, möchte der Diskonter auch jenen Kunden, die wieder arbeiten müssen, einen stressfreien Einkauf ermöglichen. Und so haben nach den ersten Hofer Filialen in Wien und Niederösterreich seit vergangener Woche, nun ab Montag, dem 27. April wieder alle Filialen in ganz Österreich bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag bis 18 Uhr. Es wird weiterhin an der Initiative der „Einkaufsstunde für Risikogruppen“ festgehalten, bei der empfohlen wird, die Filialen von 8 Uhr bis 9 Uhr für Risikogruppen freizuhalten. Hofer bittet seine Kunden, weiterhin die anhaltenden Hygiene-Maßnahmen zu befolgen.