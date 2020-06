Hofer verzichtet ab sofort freiwillig auf die Schaumweinsteuer

Der im Rahmen eines Hilfspaktes zur Bewältigung der Coronakrise von der österreichischen Bundesregierung beschlossenen Wegfall der 2014 eingeführten Schaumweinsteuer soll mit 1. Juli in Kraft treten. Hofer lässt bereits jetzt die Korken knallen: Der Diskonter senkt die Preise des gesamten Schaumwein-Sortiments ab sofort und gibt die Kostenvorteile so vorab direkt an alle Hofer Kunden weiter.