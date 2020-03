Hofer zahlt Sonderprämie an Mitarbeiter in Verkauf und Logistik

Tausende Hofer Mitarbeiter im Verkauf und in der Logistik leisten tagtäglich einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag zur Grundversorgung der österreichischen Bevölkerung. In Zeiten von Corona ist dies eine noch größere Herausforderung. Die Leistungen der Beschäftigten im Lebensmittelhandel können nicht genug gewürdigt werden. Diskonter Hofer lässt den lobenden Worten deshalb jetzt Taten folgen und honoriert das riesige Engagement und die ungebrochene Einsatzbereitschaft seiner tausenden Mitarbeiter im Verkauf und in der Logistik mit einer Bonuszahlung, die zusätzlich zum Gehalt ausgezahlt wird.

Teamwork als gelebte Praxis

„Uns ist bewusst, dass unsere Mitarbeiter derzeit wirklich Außergewöhnliches leisten. Eine Mehrarbeit in diesem Ausmaß mit derart großartigem Engagement zu meistern, ist nicht selbstverständlich. Um unseren Mitarbeitern dafür unsere Anerkennung auszudrücken, möchten wir ihnen nicht nur unseren allergrößten Dank aussprechen, sondern ihre Leistungen auch entsprechend honorieren und zahlen unseren Verkaufs- und Logistikmitarbeitern einen Bonus aus“, sagt Hofer CEO Horst Leitner. „Es macht mich auch stolz, dass viele Mitarbeiter aus unserer Hauptniederlassung und aus den Zweigniederlassungen freiwillig im Lager und in der Filiale mit anpacken.“ So sorgt Hofer mit einem starken Team aus loyalen Mitarbeitern dafür, dass die mehr als 500 Filialen für alle Kunden geöffnet sind und die Versorgung mit frischen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs sichergestellt ist.

Hofer als Arbeitgeber

Hinter dem Erfolg von Österreichs beliebtestem Lebensmitteleinzelhändler stehen über 12.000 motivierte Mitarbeiter. Vom Verkauf über die Logistik bis hin zu Einkauf, Beschaffung und Verwaltung sowie IT: Menschen mit Persönlichkeit sind es, die den Erfolg des Unternehmens mitgestalten.

Abgesehen von der guten Erreichbarkeit der mehr als 500 Filialen – am Land gleichermaßen wie in der Stadt – machen ein breites Aufgabengebiet, vielfältige Karrieremöglichkeiten oder etwa ein vergleichsweise hohes Gehalt Hofer zu einem attraktiven Arbeitgeber und gern gesehenen Lehrlingsausbilder. Dies bestätigt unter anderem der wiederholte Branchensieg bei BEST RECRUITERS – der größten Recruiting-Studie im deutschsprachigen Raum –, das Audit „berufundfamilie“ sowie die Auszeichnungen als familienfreundlichstes Großunternehmen im Burgenland und in Tirol.