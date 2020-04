HoT fix Giga: Der neue 40 GB Tarif von Hofer Telekom

Bereits seit über fünf Jahren ist bekannt: Wenn HoT besser oder billiger wird - dann für alle Kunden. So bietet der Mobilfunkanbieter ab 1. April seinen Neukunden wie auch seinen Bestandskunden einen weiteren unschlagbaren Tarif an. Nach HoT fix Mega folgt jetzt HoT fix Giga mit noch mehr Datenvolumen für unbeschwertes Internetsurfen - und das zum günstigen Preis von 17,90 Euro für 30 Tage. Der jüngste HoT Tarif umfasst dabei 26.000 MB Datenvolumen plus weitere 14.000 MB Datenreserve (steht alle 30 Tage gratis zur Verfügung).

Doch das war noch nicht alles – verbraucht man doch etwas mehr Datenvolumen, dann gibt es jetzt ein günstiges Datenrefill-Paket von 5.000 MB um nur 6,90 Euro. Dieses Zusatzpaket können HoT Kunden jederzeit buchen. Tolle Neuigkeiten gibt es außerdem für alle, die HoT Kunde werden wollen: Wer aufgrund der aktuellen Situation das HoT Starterpaket nicht in einer Filiale kaufen möchte, kann es auch praktisch, einfach und schnell im HoT Webshop bestellen. Das Beste daran - der Versand erfolgt bis 31. Juli gratis bis vor die Wohnungstüre. Darüber hinaus gibt es für alle Neukunden die Möglichkeit, die bisherige Rufnummer kostenlos mitzunehmen.

Mit dem neuen Tarif sowie dem Datenrefill-Paket möchte HoT einen Beitrag zur aktuellen Situation leisten, in der mit einem Anstieg des Datenvolumens zu rechnen ist. Und auch jetzt gilt das HoT Kundenversprechen: wenn, dann werden bestehende Tarife attraktiver, aber niemals teurer und sowohl Bestands- als auch Neukunden profitieren davon gleichermaßen. Durch den Verzicht auf eine Aktivierungsgebühr, Servicepauschale und Vertragsbindung sowie durch ständige Tarifverbesserungen konnte der als Branchen Champion 2019 prämierte Mobilfunkanbieter einen treuen Kundenstamm von über 930.000 Kunden aufbauen.