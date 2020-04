Interspar bietet lokalen Lieferanten Hilfe in der Krise

Aktuell haben lokale Produzenten oft Probleme, ihre Waren zu verkaufen, da Absatzkanäle, wie beispielsweise die Gastronomie, im Moment nicht zur Verfügung stehen. Diesen Betrieben bietet Interspar schnell und unkompliziert Unterstützung an. So ist es beispielsweise auch beim Bauernhof Gut Grub aus St. Johann im Pongau, der Interspar in Kürze mit Bio-Sauerkäse beliefern wird. „Bisher haben wir den Großteil unserer Käsespezialitäten an die Gastronomie geliefert. Diese Möglichkeit ist aufgrund der aktuellen Situation leider weggebrochen. Daher freut uns die Zusammenarbeit mit Interspar umso mehr. Demnächst ist unser Bio-Sauerkäse in den Interspar-Hypermärkten in der Stadt Salzburg und Hallein im Land Salzburg erhältlich. Das hilft uns natürlich in unserer aktuellen Lage“, betont Elisabeth Gruber vom Bauernhof Gut Grub in St. Johann im Pongau. Auch die Gärtnerei Bair, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Interspar-Hypermarkt in Imst in Tirol befindet, ist nun ein lokaler Partner von Interspar. „Aufgrund der Coronakrise ist bei uns seit Wochen ein nur sehr eingeschränkter Verkaufsbetrieb möglich. Wir stehen in guten, nachbarschaftlichen Kontakt mit Interspar. So sind wir ins Gespräch gekommen und haben das Angebot bekommen, unsere Frühlingsblüher, Kräuter, Salat- und Gemüsepflanzen dort im Markt zu verkaufen. Das ging schnell und unkompliziert. Uns ist damit sehr geholfen, da wir die Ware sonst womöglich entsorgen hätten müssen“, so Mathias Bair von der Gärtnerei Bair.

Das lokale Sortiment von Interspar umfasst auch lokale Weine. Darunter vornehmlich Weine von kleinen Winzern, die stark auf den eigenen Ab-Hof- und Heurigen-Verkauf fokussiert sind, der aktuell stillsteht. Durch die Partnerschaft mit Interspar haben diese Betriebe auch momentan eine sichere Absatzmöglichkeit. Darüber hinaus übernehmen Spar und Interspar aktuell mehrere tausend Eier pro Woche von heimischen Eierbauern, die im Normallfall von den derzeit geschlossenen Gastronomietrieben verwendet werden würden. Und auch Österreichs Milchbauern bekommen Unterstützung: Kundinnen und Kunden finden in den Regalen von Interspar beispielsweise aktuell auch Jogurt, Sahne und Co. von Salzburg Milch in 1-Liter-Packungen, die sonst an Gastronomiebetriebe verkauft werden.

Ein Angebot an alle lokalen Produzenten

Im Moment ist es wichtiger denn je lokalen Produzenten unter die Arme zu greifen. Daher bietet Interspar genau diesen Betrieben im Rahmen der großen Lokalitätsinitiative „von dahoam das Beste!“ aktuell verstärkt die Möglichkeit, die Interspar-Hypermärkte als zusätzliche Verkaufsschiene zu nützen. „Wichtig ist uns, dass die Produkte in einem Umkreis von maximal 30 Kilometern um einen Interspar-Markt hergestellt werden und bei der Produktion ausschließlich heimische Rohstoffe verwendet werden“, erklärt Mag. Markus Kaser. Alle interessierten lokalen Betriebe können sich jederzeit per E-Mail an dahoam@interspar.at wenden.

Regionale Wertschöpfung nachhaltig unterstützen

Interspar ist seit vielen Jahren Vorreiter nicht nur im Verkauf von regionalen Produkten, sondern bietet unter dem Motto ,,Von dahoam das Beste!" über 6.100 Produkte von Lieferanten aus der direkten Umgebung der Märkte. Erklärtes Ziel der Initiative ist es, lokalen Produzenten eine zusätzliche Vertriebsschiene zu bieten – die im Moment dringender denn je gebraucht wird. „Aktuell weiten wir die Kooperationen mit vielen unserer lokalen Produzenten aus und listen auch eine Menge neue Lieferanten. Mit unseren Lokalitätsinitiative bieten wir diesen Betrieben in jedem Hypermarkt eine eigene Regalfläche, die wir mit dem charakteristischen, schwarz-roten Herzapfel kennzeichnen. Dieses Logo ist für unsere Kunden sozusagen der Wegweiser zu Lebensmitteln aus der Nachbarschaft. Damit möchten wir die lokalen Betriebe in dieser schwierigen Zeit unterstützen und die Wertschöpfung in der Region halten“, betont Mag. Markus Kaser, Interspar Österreich Geschäftsführer.