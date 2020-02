Interspar lädt zur Autogrammstunde mit Food-Bloggerin Sally

Mit über 1,6 Millionen Abonnenten steht Saliha Özcan alias Sally an der Spitze der Food-Youtuber im deutschsprachigen Raum und wurde erst kürzlich mit dem „Goldene Kamera Digital“-Award ausgezeichnet. Seit zwei Jahren gibt es ihre Produkte exklusiv bei Interspar.

Von der Grundschullehrerin zur bekanntesten Food-Youtuberin im deutschsprachigen Raum: Die gebürtige Badenerin (D) mit türkischen Wurzeln hat es geschafft und sich ihren eigenen Lebenstraum sozusagen „wahrgebacken“. Begonnen hat alles mit dem Backen eines Nusszopfs, den Sally online veröffentlichte. 2012 folgte schließlich ihr eigener Youtube-Kanal, auf dem ihr mittlerweile monatlich bis zu 12 Millionen Back-Enthusiasten bei der Kreation ihrer Köstlichkeiten zusehen. Die Sally-Produkte erhalten die Zuseherinnen und Zuseher exklusiv in allen Interspar-Hypermärkten sowie im Interspar-Onlineshop. So lassen sich Sallys Rezepte originalgetreu zuhause nachzaubern

Die Gelegenheit für Sally-Begeisterte

„Bei meinen Signierstunden in Wien und Salzburg hatte ich bereits die Gelegenheit viele österreichische Backfreunde und ‚Sallys Welt‘-Seher kennenzulernen. Der Kontakt mit meinen Followern ist, neben dem Backen, wirklich eine der schönsten Seiten an meinem Beruf“, freut sich Sally auf die von Interspar organisierte Signierstunde im Dornbirner Messepark. Am Samstag, 29. Februar können jedoch nicht nur Autogramme der erfolgreichen Food-Youtuberin ergattert werden, auch Sallys Koch- und Backbücher liegen auf. Diese sind gefüllt mit einem schönen Mix aus traditionellen und modernen Rezepten sowie mit Sallys persönlichen Dekorations- und Verzierungs-Geheimnissen. Darüber hinaus erwartet alle Backprofis und jene, die es noch werden wollen, eine große Auswahl an trendigen Sally-Produkten.

WAS: Sally Signierstunde

WANN: 29. Februar, 13 Uhr bis 15 Uhr

WO: Messepark Dornbirn vor dem Interspar