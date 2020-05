Interspar Nußdorf-Debant eröffnet auf modernisierter Fläche

Seit Jahrzehnten versorgt der beliebte Vollversorger in Nußdorf-Debant Kundinnen und Kunden aus Osttirol, Oberkärnten und dem angrenzenden Südtirol mit allem, was sie zum täglichen Leben brauchen. Seit August 2019 wird das gesamte Gebäude von Grund auf erneuert. „Es war uns ein großes Anliegen, die Nahversorgung für unsere Kundinnen und Kunden auch weiterhin zu sichern. Daher bieten wir auf verkleinerter Fläche auch während des Umbaus die gesamte Auswahl an Lebensmitteln und eine Auswahl aus unserem Non-Food-Sortiment an“, erklärt Geschäftsleiter Ernst Ebenberger. Nun ist der erste Bauabschnitt beendet und der Hypermarkt zieht in den zweiten Teil des Provisoriums. „Wir möchten uns ganz herzlich für die Treue unserer Kundinnen und Kunden bedanken“, so Ebenberger weiter. Auch die Shoppartner – Ernsting’s family, Frisör Klier, Geschenkeshop Wanda sowie die Trafik – sind wieder in das Einkaufszentrum eingezogen. Die Gesamteröffnung des Standorts ist für Herbst 2020 geplant.

Interspar-Restaurant erstrahlt in neuem Glanz

Das Interspar-Restaurant wurde komplett erneuert und wird heute wiedereröffnet. Die großzügige Glasfassade bringt viel Licht in das Restaurant, die Sonnenterrasse lädt zum Verweilen ein. Auch innen ist das Restaurant nicht wiederzuerkennen und wurde komplett neu ausgestattet. Ein Mix aus hochwertigen und natürlichen Materialien wie Holz verleiht dem neuen Restaurant ein ganz besonderes Wohlfühlambiente. Mit einem einmaligen Blick auf die Osstiroler Bergwelt haben die Gäste die Wahl zwischen italienischer Pasta und österreichischen Köstlichkeiten sowie vegetarischen und veganen Leckerbissen. Am Eingang des Restaurants befindet sich die vorgelagerte Kaffeebar, die Gäste zu einem Zwischenstopp mit Espresso, Cappuccino und verführerischen Mehlspeisen einlädt. Restaurantleiter Günther Kircher und sein Team aus 30 Mitarbeitenden freuen sich gemeinsam mit Interspar-Restaurant-Regionalleiter Mag. Bernd Legat, ihre Gäste im neuen Restaurant begrüßen zu dürfen.

Interspar bietet maximale Sicherheit

Interspar-Kundinnen und -Kunden, die im Interspar-Hypermarkt in Nußdorf-Debant einkaufen, bekommen eine kostenlose Mundschutz-Maske, sofern sie nicht selbst bereits eine eigene Maske zum Einkauf mitbringen. Alle Kassen sind zusätzlich mit Plexiglaswänden ausgestattet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ausreichend Desinfektionsmittel und desinfiziert für jeden Kunden vor dem Einkauf den Einkaufswagen bzw. den Einkaufskorb. Auch im Restaurant setzt Interspar auf umfangreiche Hygienemaßnahmen. So sind die Buffetstationen, wie beispielsweise das Salatbuffet oder das Schmankerlbuffet mit typisch österreichischen und vegetarischen Gerichten geöffnet. Der Unterschied zum üblichen Betrieb ist, dass eigens dafür geschulte Mitarbeitende die Gäste am Buffet unterstützen, die Speisen nach Wunsch zusammenstellen und ausgeben sowie für maximale Hygiene und Sauberkeit am Buffet sorgen. Darüber hinaus setzt Interspar neben den bewährten „Live-Cooking-Stationen“, die die Gäste beispielsweise mit frisch zubereiteten italienischen Nudelgerichten oder wechselnden Menüs verwöhnen, auf vorverpackte Mahlzeiten wie Salate, Frühstücksteller oder Früchtebecher, die vor Ort genossen werden können, aber auch zum Mitnehmen angeboten werden. Alle Mitarbeitenden, die im Gastraum arbeiten, werden mit Gesichts-Visieren ausgestattet.