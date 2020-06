jö Bonus Club 3facher Sieger bei Loyalty Magazin Awards

Der jö Bonus Club gewinnt in gleich drei Kategorien: Best Programme in Central and Eastern Europe, Best Use of Communications, Best New Loyalty Launch of the Year. „Der Gewinn in gleich drei Kategorien zeigt, dass wir mit der Vision und dem Ziel eines auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden und Partner abgestimmten Kundenclubs, das Thema Kundenloyalität und CRM in Österreich auf ein internationales Top-Level gehoben haben“ freut sich Ulrike Kittinger, Geschäftsführerin des jö Bonus Clubs und unter anderem verantwortlich für den Bereich CRM. „Gerade mit unserer Zielsetzung personalisierter Vorteile und Angebote für jeden unserer 3,8 Millionen Kunden, kommt unserem CRM-Bereich eine strategische Bedeutung für unseren bisherigen Erfolg zu. Dass wir hier mit unseren richtungsweisenden Tools den richtigen Weg gehen und auch international Maßstäbe setzen, macht uns besonders stolz“ so Kittinger weiter.

Mit den Loyalty Magazine Awards werden jährlich herausragende und innovative Best-Practice-Lösungen im Bereich CRM aus Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und neuerdings auch aus Amerika ausgezeichnet.