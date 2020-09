Katharina Keimelmayr leitet Unternehmenskommunikation bei Nestlé Österreich

Katharina Keimelmayr, die zuletzt für mehrere Jahre in einer internationalen Kommunikationsberatung in Brüssel tätig war, bringt mehr als zehn Jahre Berufserfahrung in den Bereichen Kommunikation & Interessenvertretung auf nationaler, europäischer und globaler Ebene für Unternehmen entlang der Lebensmittelkette mit. Ebenso blickt die gebürtige Oberösterreicherin auf Stationen im FMCG-Brand Management bei Beiersdorf und Iglo zurück

Vor ihrem Wechsel nach Brüssel war sie bei der Wirtschaftskammer Österreich verantwortlich für Lebensmittel-, Futtermittel- sowie Verpackungsthemen für den österreichischen Lebensmittelhandel und Agrarhandel.

„Mit Katharina Keimelmayr haben wir eine gut vernetzte Kommunikationsexpertin mit internationalem Profil in unserer Mitte. Ich freue mich, dass wir eine so dynamische und ergebnisorientierte Persönlichkeit für Nestlé in Österreich gewinnen konnten. Neben der Öffentlichkeitsarbeit wird sie auch unsere Public Affairs Agenden in Österreich vorantreiben“, so Corinne Emonet, Geschäftsführerin von Nestlé Österreich.