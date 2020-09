Kelly's Rizzles - kein Biss wie der andere

Kelly's Rizzles sorgen mit ihrer einmaligen Textur für ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Kelly's Rizzles zerschmelzen fluffig weich auf der Zunge und bieten, intensiv gewürzt, in den beiden Geschmacksrichtungen "Hot Sour Cream" und "Cheese", eine neuartige Abwechslung im Snackregal. Kelly's bietet mit den Rizzles eine nicht frittierte Alternative zu Chips und spricht damit, im auffälligen bunten Design, vor allem die jungen Snacker an.

"Kelly's ist eine Marke für alle und garantiert nicht langweilig. Kelly's Rizzles sind genauso individuell, wie die Generation Hashtag - hier gleicht kein Stück dem anderen." erklärt Markus Marek, Managing Director von Kelly, die neuen Kelly's Rizzles. "Mit den Kelly's Rizzles ist uns etwas komplett Neuartiges am österreichischen Markt gelungen und wir sind stolz darauf, diese Innovation in unserem Werk in Wien, mit 100 Prozent österreichischem Maisgrieß, produzieren zu können", ergänzt Marek im Bezug auf die regionale Wertschöpfung der Firma Kelly.

Ein Feuerwerk für die Kelly's Rizzles

Wie bereits die neue Kelly's Chips Range, erscheinen auch die Kelly's Rizzles im urban gestalteten Graffiti-Style und sind so ein gelungener Eye-Catcher am Point-of-Sale.

Verstärkt wird dieser Innovationslaunch durch eine große mediale OOH-Kampagne im November. Digital OOH, eine Plakatkampagne sowie vielseitige Sampling-Aktivitäten stellen die neuen Kelly's Rizzles vor den Vorhang und beleben den Herbst mit zwei neuartigen ausgefallenen Kelly's-Produkten. Die Kelly's Rizzles "Hot Sour Cream" und "Cheese" sind ab September im gesamten österreichischen Lebensmittelhandel erhältlich.