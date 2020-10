Kotányi bringt Kaffeegewürze My Coffee Spice

In den Gewürzregalen im heimischen Lebensmitteleinzelhandel ist Kotányi die klare Nummer Eins, das Maß aller Dinge in Sachen Qualität und der mit Abstand größte Innovationstreiber der Gewürzbranche. Dieses Know-how nützt das Traditionsunternehmen aus Wolkersdorf auch immer wieder für die Erweiterung des Sortiments. Neben den klassischen Kräutern und Gewürzen, für die Kotányi bekannt ist, erfolgte im vergangenen Jahr der Einstieg in den SnackBereich mit der Natural Snack-Linie sowie 2020 der Launch einer Bio-Linie mit ausschließlich heimischen Zutaten. Die stetige Weiterentwicklung des Angebots durch Produktentwicklung und Innovationen ermöglicht es Kotányi, trotz Marktführerschaft weiterhin zu wachsen. Die Erschließung des Kaffee-Segments im Lebensmitteleinzelhandel hat zusätzliche Bedeutung, weil die Präsenz in den Geschäften damit auf eine breitere Basis gestellt wird und so neue Zielgruppen angesprochen werden können.

My Coffee Spice verleiht jedem Kaffee das gewisse Etwas und ermöglicht es den Konsumentinnen und Konsumenten, der fertigen Tasse, egal ob Filterkaffee oder Espresso, ob Kleiner Brauner, Melange oder Caffé Latte, eine individuelle Note zu verpassen. Aber auch in anderen Heißgetränken, wie Kakao und Matcha Latte oder zum Verfeinern von Desserts, wie Eis, Torten, Cremes und Crêpes, machen sie sich hervorragend. Jede Sorte komplementiert den Geschmack auf besondere Art und Weise. Das harmonische Zusammenspiel von Zimt und Kardamom in „Chai Moment“ versetzt gedanklich in den fernen Orient. Die Kombination von süßem Karamell und frisch gemahlenem Salz in „Salted Caramel“ verleiht eine außergewöhnliche Note und eliminiert Bitterstoffe. „Cinnamon Dream“ überzeugt mit der unwiderstehlichen Mischung aus würzigem Zimt und einer Prise Kakao. Für alle Schokoliebhaber ist die Sorte „Cacao Kiss“ die perfekte Wahl.

Kotányi My Coffee Spice: Kaffeegenuss in vier Sorten

 Chai Moment: „Chai Moment“ schafft mit Aromen von Zimt und Cardamom ein orientalisch angehauchtes Geschmackserlebnis.



 Salted Caramel: „Salted Caramel“ eliminiert Bitterstoffe und ist damit auch für Kaffeeeinsteiger bestens geeignet.



 Cacao Kiss: Mit „Cacao Kiss“ lassen sich alle Arten von Kaffee und Heißgetränken versüßen. Er verfeinert auch eine Vielzahl an Süßspeisen und Desserts.



 Cinnamon Dream: Getränke mit „Cinnamon Dream“ schmecken nach süß-würzigem Zimt und einer Prise Kakao. Die Sorte kann zur Verfeinerung von Desserts wie Eis und Crêpe aber auch kalter Speisen wie Müsli und Joghurt verwendet werden.