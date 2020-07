Lebensmittelhersteller Spitz ehrt 55 langjährige MitarbeiterInnen

Mit rund 780 Arbeitsplätzen trägt Spitz zur wirtschaftlichen Sicherheit in der Region bei. Die Wertschätzung der MitarbeiterInnen ist neben Kundenorientierung, Technologieführerschaft und Nachhaltigkeit einer der zentralen Unternehmenswerte des Lebensmittelproduzenten. Dabei setzt der Traditionsbetrieb nicht auf Mitarbeiterwachstum um jeden Preis, sondern legt großen Wert auf eine gesunde und nachhaltige Entwicklung. „Langjährige Erfahrung und engagierte MitarbeiterInnen bringen uns voran“, erklärt Walter Scherb, Geschäftsführer von Spitz und betont: „Dabei macht aber vor allem die Mischung aus MitarbeiterInnen mit jahrelanger Expertise und jungen Talenten das Erfolgsrezept von Spitz aus.“

Jahrzehntelange Betriebszugehörigkeit

Seine 55 MitarbeiterInnen mit 20, 25, 30, 35 und 40 Jahren Betriebszugehörigkeit ehrte Spitz deshalb kürzlich im Zuge einer Ehrungsfeier – unter den Jubilaren war auch Brennmeister Franz Strobl, der den Lebensmittelproduzenten seit 45 Jahren mit seinem Wissen rund um Spirituosen bereichert. Neben dem Betriebsrat würdigten auch der Geschäftsführer Walter Scherb und sein Vater Walter Scherb sen. die Betriebstreue und das Engagement der MitarbeiterInnen. „Es ist eine ganz besondere Ehre, dass uns so viele MitarbeiterInnen über Jahrzehnte loyal sind. Das ist vor allem in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich. Mit ihrem Erfahrungsschatz bilden sie sowohl die Basis für ein starkes Team als auch einen wertvollen Beitrag zur Erhaltung unserer Unternehmenskultur“, so Walter Scherb.