Lidl Connect feiert 1. Geburtstag mit "Connect Black"-Tarif

Mehr für weniger Geld: Zum einjährigen Jubiliäum bringt Lidl Connect den limitierten „Connect Black“-Tarif um 8,90 Euro auf den Markt – den Tarif mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Österreich. Zum Paket gehören 1.900 Freiminuten/SMS und 19 GB Datenvolumen bei bis zu 100 Mbit/s Geschwindigkeit. Auch Bestandskunden können einen kostenlosen Tarifwechsel im Self Care oder via Serviceline durchführen. Die Aktion ist limitiert und gilt von 1. Juni bis 5. Juli 2020. Alle Angebote gelten jeweils ein Tarif-Leben lang, also immer so lange genügend Guthaben vorhanden ist.

Einfach und ohne verstecke Kosten

Egal ob Gelegenheitstelefonierer oder Dauersurfer – bei Lidl Connect ist für jeden etwas dabei. Garantiert ohne Bindung und ohne versteckte Kosten. Bereits nach dem ersten Jahr hat Lidl Connect das zum Start selbstgesteckte, große Ziel erreicht und ist der Mobilfunkanbieter mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem österreichischen Markt. Das beweist auch die Verleihung des ÖGVS-Siegels als heimischer „Branchen-Champion“.

Lidl Connect läuft über das Netz von Drei. Die SIM-Karten gibt’s direkt in allen 255 österreichischen Lidl-Filialen und online auf www.lidl-connect.at. Für Bestellungen auf www.lidl-connect.at erfolgt der Versand von SIM-Karten und Hardware derzeit kostenlos. Die Anmeldung bzw. die Registrierung funktioniert einfach und bequem über die Website. Die Rufnummernmitnahme bei einem Wechsel zu Lidl Connect ist gratis, es gibt keine Aktivierungsgebühr, Servicepauschalen oder Vertragsbindung.

Alle weiteren Infos gibt’s auf www.lidl-connect.at