Lidl: Erfolgreiche Spendensammelwoche für armutsbetroffene Menschen

„Österreich hält zusammen“ lautete das Motto der Spendensammelwoche von Lidl Österreich. Von 30. März bis 11. April konnten Kunden beim Einkauf in allen österreichischen Lidl-Filialen haltbare Lebensmittel und Hygieneprodukte für armutsbetroffene Menschen in Österreich spenden. Die Aktion war ein großer Erfolg: Fast sieben Tonnen an Spenden kamen für die Caritas Österreich zusammen. „Danke an alle unsere Kundinnen und Kunden, die selbst in dieser schwierigen Situation mitgemacht haben. Das zeigt einmal mehr, was man gemeinsam schaffen kann!“, ist Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, begeistert. Rund 80 Paletten mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten gehen damit an bedürftige Menschen, die dringend Hilfe benötigen.

Auch Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg, freut sich über den Erfolg: „Die Spendenbereitschaft der Salzburginnen und Salzburger ist außerordentlich groß und wir freuen uns sehr, dass bei der Lebensmittelsammelaktion von Lidl Österreich so viel zusammengekommen ist. Die Waren werden wir an Menschen in Not in Stadt und Land Salzburg sowie im Tiroler Unterland weitergeben, der Bedarf ist groß. Denn wie in jeder Krise trifft es die Schwächsten am härtesten. Menschen, die schon vor der Krise kaum genug zum Leben hatten, sind jetzt aufgrund von Einkommensverlusten oder geschlossener Hilfseinrichtungen in akuter Not. Herzlichen Dank an Lidl Österreich!“

LKW voller Lebensmittel und Hygieneprodukte für Caritas Salzburg

Bereits vor der Spendensammelwoche hat Lidl Österreich 15 Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte an die Caritas Salzburg übergeben. „Die Ausnahmesituation hat die Lage vieler Menschen kurzfristig verschlechtert, einige haben sogar ihre Lebensgrundlage verloren. Da war es einfach wichtig, unbürokratisch und schnell zu helfen. So konnten innerhalb kürzester Zeit über 1.000 Lebensmittelpakete an Menschen in Not verteilt werden. Ein Dank geht daher auch an alle beteiligten Partner, die dafür sorgen, dass die Waren dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden“, so Wolf abschließend.

