Lidl Österreich spendet LKW voller Lebensmittel für Caritas Salzburg

Österreich hält zusammen: Lidl Österreich spendet rund 15 Tonnen Lebensmittel und Hygieneprodukte an die Caritas Salzburg. „Die derzeitige Ausnahmesituation hat die Lage vieler Menschen in Not noch verschlechtert. Immer mehr verlieren ihre Arbeit und können sich Essen nicht mehr leisten. Auch Sozialmärkte und Essensausgaben mussten vereinzelt zusperren. Deshalb helfen wir kurzfristig mit einem LKW voller Spenden“, so Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich. Die gespendeten Produkte werden in 1.000 Lebensmittelpakete verpackt und über Beratungsstellen der Caritas an armutsbetroffene Menschen in Salzburg verteilt. „Es ist uns wichtig, dass vor allem in Krisenzeiten die betroffenen Menschen mit dem Nötigsten versorgt sind. Unsere Partner sorgen schnell und unbürokratisch dafür, dass die Waren dort ankommen, wo sie wirklich gebraucht werden“, so Wolf weiter.

„Es sind immer die Schwächsten und Ärmsten in unserer Gesellschaft, die es am härtesten trifft: MindestpensionistInnen, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, obdachlose Menschen, Menschen mit Behinderung“, sagt Johannes Dines, Direktor der Caritas Salzburg und ergänzt: „Dazu kommen aktuell noch viele Menschen, die aufgrund der Krise ihre Arbeit verloren haben, in Kurzarbeit sind oder Selbstständige und Kleinunternehmer, die ihre Lebensgrundlage verloren haben. Herzlichen Dank an Lidl für die großzügige Spende! Damit können wir sehr viele Menschen in Not versorgen.“

Österreichweite Sammelaktion

Von 30. März bis 4. April können auch Lidl-Kunden durch den Kauf haltbarer Lebensmittel und Hygieneprodukte bedürftige Menschen in Österreich unterstützen. „Es geht ganz einfach. Gleich nach der Kassa steht ein Einkaufswagen bereit. Dort können unsere Kunden die Spenden nach dem Einkauf abgeben. Alle Produkte gehen direkt an die Caritas und das Österreichische Rote Kreuz, die die Waren an bedürftige Menschen im ganzen Land verteilen. Wir freuen uns sehr, wenn so viele wie möglich mitmachen. Gemeinsam schaffen wir das“, bestätigt Wolf.

Weitere Infos finden Sie online unter

https://corporate.lidl.at/verantwortung/spendensammelwoche

#gemeinsamschaffenwirdas