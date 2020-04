Lidl Österreich unterstützt kleinere regionale Lieferanten

Käse zum Beispiel, der in Reifekellern lagert, muss irgendwann in den Verkauf. Deshalb ist Lidl Österreich aktiv auf diese regionalen Lieferanten zugegangen, um gezielt zu helfen: „Wir lassen unsere Partner in dieser schwierigen Situation nicht im Stich. Wir haben daher aktiv nachgefragt, bei welchen Produkten es kritisch werden könnte. Diese haben wir kurzfristig ins Sortiment aufgenommen, um zu verhindern, dass der wirtschaftliche Schaden für die Produzenten noch größer wird und die Produkte im schlimmsten Fall weggeworfen werden müssten“, bestätigt Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, die kurzfristige Maßnahme.

Zu diesen regionalen Erzeugern zählt beispielsweise der Lieferant „Berg Bauer“, der Käse und Butter für Lidl Österreich produziert. „Nur wer schnell hilft, hilft wirklich! Mit der gezielten Unterstützung kleiner, regionaler Produzenten, hilft Lidl dort, wo Hilfe am meisten gebraucht wird. Die Lieferungen an die Gastronomie wurden von einem Tag auf den anderen komplett eingestellt – die Menge der angelieferten Frischmilch bleibt jedoch unverändert und muss schnellstmöglich weiterverarbeitet werden. Durch kurzfristige, zusätzliche Aktionen wird die Verwendung gesichert. Danke an alle, die den Zusammenhalt im ganzen Land stärken – denn nur gemeinsam können wir diese Krise überstehen!“, so Martin Hirner jun., Geschäftsführer der Berg Bauer Lebensmittel GmbH.

Aber auch in anderen Bereichen kommt diese Maßnahme zum Tragen. So hat etwa der Mattigtaler Fischzüchter „Holzinger“ ebenfalls neue Lieferaufträge von Lidl Österreich bekommen. Die so „geretteten“ Spezialitäten wird es ab Donnerstag, den 16. April bei Lidl Österreich zu kaufen geben. Aus Österreich – für Österreich. #gemeinsamschaffenwirdas.