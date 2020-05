Lidl-Tragetaschen aus Recyclingfolien

Seit dem Frühjahr 2017 verzichtet Lidl Österreich bereits auf den Verkauf von Einwegsackerln aus Plastik. Dadurch werden jährlich über 8 Millionen Sackerl eingespart. „Die Zauberformel lautet: Wiederverwenden statt verschwenden. Jede wiederverwendete Mehrwegtragetasche ist besser als jedes noch so umweltschonende Plastiksackerl. Bei unseren neuen Sackerln gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter: Das Material besteht aus recycelten Altfolien und wird in einem geschlossenen Materialkreislauf hergestellt“, erzählt Alessandro Wolf, Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Lidl Österreich. Der Rohstoff stammt unter anderem von Plastikabfällen aus Lidl-Filialen und -Logistikzentren. Das spart wertvolle Ressourcen und verringert den CO2-Austoß um 40% im Vergleich zu Neuware. Zusätzlich sind die Tragetaschen mit dem Umweltsiegel "Blauer Engel" ausgezeichnet.

Tragetaschen aus dem Recyclingkreislauf – So funktioniert‘s

Die Plastikabfälle werden regelmäßig bei den Filialen und Logistikzentren abgeholt und in einem Recyclingcenter aufbereitet. Hier entsteht das Granulat, aus dem die neuen Tragetaschen hergestellt werden. „Recyceltes Plastik ist ein echter Wertstoff. Die Taschen bestehen zu mindestens 80% aus recyceltem Material, sind mehrfach wiederverwendbar und weisen eine hervorragende Ökobilanz auf“, so Wolf weiter. Die langlebigen Permanenttragetaschen sind so robust, dass auch schwere Einkäufe wie Flaschen kein Problem sind. Neben den praktischen Tragehelfern bietet Lidl Österreich auch wiederverwendbare Tiefkühltaschen, umweltschonende Papiertragetaschen und Fairtrade-zertifizierte Baumwollsackerl an.

Weitere Informationen gibt’s online unter: www.aufdemwegnachmorgen.at