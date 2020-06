Lidl tritt UN-Initiative "Women's Empowerment Principles" bei

Bei den seit 2015 bestehenden WEPs der UN Women und von UN Global Compact handelt es sich um die erste weltweite Initiative, die gezielt das Thema Förderung und Stärkung von Frauen in Unternehmen aufgreift. Die freiwilligen Grundsätze sind aus der wirtschaftlichen Praxis abgeleitet und sollen die Gleichberechtigung von Frauen und Männern anhand von sieben Grundsätzen unterstützen und voran treiben: von einer gleichberechtigten, fairen Behandlung bis hin zur gleichgestellten Führungskultur für alle Männer und Frauen.

Gleiche Chancen für alle

Lidl Österreich lebt bereits einen Großteil der in den WEPs festgeschriebenen Grundsätze und priorisiert die Weiterentwicklung in seiner Nachhaltigkeitsstrategie. Schon jetzt sind knapp 45% aller Fach- und Führungskräfte bei Lidl Österreich Frauen, rechnet man alle stellvertretenden Filialleiterinnen dazu, sind es sogar fast 70%. Alle Mitarbeiter bekommen bei Lidl Österreich die gleichen beruflichen Chancen und gleiches Gehalt in gleichen Positionen. Einheitliche Gehaltsstrukturen richten sich nach objektiven Kriterien wie Berufserfahrung, Fachwissen und Kompetenzen und nicht nach Geschlecht. Und das gilt genauso für alle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Ein unternehmensweites Ziel ist es, noch mehr Frauen in Führungspositionen der mittleren und höheren Managementebene zu bringen. Eine besondere Herausforderung ist dabei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und zwar für Männer und Frauen gleichermaßen.

Lidl Österreich informiert deswegen seine Mitarbeiter proaktiv zu organisatorischen Lösungen bei Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit und stellt zusätzlich allen Mitarbeitern eine Vertrauensperson als Ansprechpartner zur Seite.

Zusätzlich zur Umsetzung unternehmensinterner Maßnahmen fordert Lidl Chancengleichheit auch bei seinen Partnern in der Lieferkette ein: Lidl Österreich hat heuer bereits ein erweitertes Positionspapier zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht für Menschenrechte und Umweltschutz veröffentlicht. In dem Positionspapier macht Lidl Österreich deutlich, wie wichtig Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit auch in den globalen Lieferketten sind.