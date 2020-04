Limitierte Sommersirupe von Mautner Markhof sind zurück

Das heimische Traditionsunternehmen ist die Nr. 2 am Sirup-Markt und konnte mit seinen schmackhaften Produkten 2019 ein wertmäßiges Wachstum von plus 8,6 Prozent1 verzeichnen. Nun bringt Mautner Markhof seine beliebten Sommersorten zurück ins Regal. Eine Kombination aus zwei herrlich erfrischenden Zitrusfrüchten geben dem Sommersirup Limette Zitrone nicht nur seinen Namen, sondern auch seinen Geschmack. Mit Mineralwasser aufgegossen ist er eine köstliche Alternative zum Klassiker Soda Zitrone.



Der Hugolunder® ist die ideale Basis des beliebten Erfrischungsdrinks „Hugo“. Eine tropische Trendfrucht hält auch in flüssiger Form Einzug ins Sirup-Regal. Der limitiert erhältliche Fruchtsirup Mango bringt den Geschmack des exotischen Obsts ins Glas.



Die drei Sorten Mango, Limette Zitrone und Hugolunder® sind frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Erhältlich sind sie ab April den ganzen Sommer über in der praktischen 0,7l Flasche.



