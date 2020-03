Mautner Markhof produziert auf Hochtouren

#supportlocal ist in der jetzigen Situation wichtiger denn je. Auch die Versorgung aller Österreicherinnen mit Lebensmitteln. Auch wenn die meisten Büro-Mitarbeiter – so wie Sie hoffentlich auch – #stayhome #staysafe leben, sehen wir es in unserer Verantwortung weiter zu produzieren. In Wien Simmering läuft daher die Produktion von Essig, Sirup, Senf und Kren auf Hochtouren. Die Versorgung des Lebensmitteleinzelhandels mit unseren Produkten erfolgt wie gewohnt und wir produzieren unter gesteigerten Sicherheitsbedingungen Tag für Tag im 2-Schicht-Betrieb, damit unsere Lager auch weiterhin gefüllt sind. Denn: Neben dem Schutz unserer Mitarbeiter hat die Versorgung der Österreicher oberste Priorität.